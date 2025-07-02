ABD Bitcoin ETF\'lerindeki 15 günlük giriş serisi sona erdi

Bitcoin ETF'lerinin bu beklenmedik sonucu, kripto piyasalarında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Salı günü yaşanan çıkışlar, yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninde geçici bir duraksama olduğunu gösteriyor. Uzmanlar bu durumu trend tersine dönüşü olarak görmeyip, kurumsal biriktirmede doğal bir mola olarak değerlendiriyor.

Bitcoin ETF'leri Günlük 342 Milyon Dolar Net Çıkış Yaşadı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın IBIT ürünü, 15 gün boyunca süren 3,8 milyar dolarlık giriş serisini sıfır akışla sonlandırarak tarihi bir dönemin sonuna geldi. Bu gelişme, fonun Ocak 2024'teki lansmanından bu yana yaşadığı en uzun pozitif serinin bittiğini gösteriyor.

Fidelity'nin FBTC fonu günün en büyük çıkışını yaşayarak 172,7 milyon dolar kayıp verdi. Grayscale'in GBTC fonu 119,5 milyon dolar, Ark Invest'in ARKB fonu 27 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB fonu 23 milyon dolar çıkış kaydetti.

BRN Baş Araştırma Analisti Valentin Fournier, bu durumu pazartesi günü yaptığı uyarıyla birlikte değerlendirdi. Fournier, günlük girişlerin azalan hızının kısa vadeli kurumsal coşkuda soğuma gösterdiğini ve Bitcoin'in 110 bin doları kırması için yeni tetikleyicilere ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Lider kripto para Bitcoin Çarşamba erken saatlerde 105.500 doların altına gerilerken, yatırımcılar bu haftaki önemli ABD ekonomik veri açıklamalarını bekliyorlar. Kronos Research CIO'su Vincent Liu, piyasaların soğuma konsolidasyonu döneminde kaldığını ve katılımcıların 3 Temmuz'daki işsizlik başvuruları verilerinden netlik beklediğini belirtti.

Öte yandan ABD spot Ethereum ETF'leri salı günü 40,7 milyon dolarlık net giriş görerek üç günlük pozitif serisini sürdürdü. BlackRock'ın ETHA fonuna 54,8 milyon dolarlık giriş olmasıyla Ethereum fonlarının toplam girişi 150 milyon dolara ulaştı.