ABD Bitcoin rezerv planını hızlandırıyor

ABD Başkanının Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi icra direktörü Robert "Bo" Hines, açıklamada yönetimin Bitcoin biriktirme konusundaki kararlılığını teyit etti. Hines, "Biriktirmeye inanıyoruz" diyerek Bitcoin'in diğer dijital varlıklardan farklı bir sınıfta olduğunu vurguladı.

Trump Yönetimi Bitcoin Rezerv Konusunda Kararlı

Bo Hines, ABD'nin stratejik Bitcoin rezervinin kurulduğunu ve "sayısız birikme yolu" bulunduğunu belirtti. Dijital varlık danışmanı, altyapı inşa etmenin doğru şekilde yapılması ve uzun vadeli başarıya sahip olması için zaman ve emek aldığını söyledi.

"İnsanların gittiğimiz yönden çok memnun kalacağını düşünüyorum ve buna kısa sürede başlayacağız" diyen Hines, yönetimin diğer ekosistemlerde yaşanan çalışma ve gelişmelere "itibar kazandırmak" istediğini de ekledi.

Bu açıklamalar, yakın zamanda yayınlanan kripto politika raporunda stratejik Bitcoin rezervi hakkında detaylı bilgi yer almamasına rağmen planların aktif şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor. Trump yönetiminin kripto para dünyasıyla olan yakın ilişkileri bu konudaki kararlılığı artırıyor.

Aynı dönemde kripto sektöründe hukuki gelişmeler de dikkat çekiyor. Cornerstone Research raporuna göre 2025'in ilk yarısında kripto ile ilgili altı toplu dava açıldı ve bu sayı geçen yılın toplam yedi davasına yaklaştı. Yapay zeka alanında da benzer bir artış yaşanarak on iki dava açıldı.

Burwick Law hukuk firması, bu yıl açılan kripto davalarının yarısını yürütürken, Pump.fun ve tartışmalı LIBRA memecoini ile ilgili önemli davalar başlattı. Firma kurucusu Max Burwick, kripto ile ilgili hukuki işlemlerin "diğer çözümlerin henüz yetişemediği durumlarda genellikle hesap verebilirlik için hayati bir yol sağladığını" ifade etti.