ABD Bitcoin rezerv planını hızlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD Bitcoin rezerv planını hızlandırıyor

ABD Bitcoin rezerv planını hızlandırıyor
31.07.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray kripto para varlıkları yöneticisi Bo Hines, Donald Trump yönetiminin stratejik Bitcoin rezervi planlarını kısa sürede uygulamaya koyacağını doğruladı. ABD'nin ulusal dijital varlık stoğu kurulmuş durumda ve Bitcoin'in özel konumu kabul ediliyor. Aynı dönemde kripto şirketlerine yönelik toplu davalar 2024 seviyesine yaklaştı.

ABD Başkanının Dijital Varlıklar Danışmanları Konseyi icra direktörü Robert "Bo" Hines, açıklamada yönetimin Bitcoin biriktirme konusundaki kararlılığını teyit etti. Hines, "Biriktirmeye inanıyoruz" diyerek Bitcoin'in diğer dijital varlıklardan farklı bir sınıfta olduğunu vurguladı.

Trump Yönetimi Bitcoin Rezerv Konusunda Kararlı

Bo Hines, ABD'nin stratejik Bitcoin rezervinin kurulduğunu ve "sayısız birikme yolu" bulunduğunu belirtti. Dijital varlık danışmanı, altyapı inşa etmenin doğru şekilde yapılması ve uzun vadeli başarıya sahip olması için zaman ve emek aldığını söyledi.

"İnsanların gittiğimiz yönden çok memnun kalacağını düşünüyorum ve buna kısa sürede başlayacağız" diyen Hines, yönetimin diğer ekosistemlerde yaşanan çalışma ve gelişmelere "itibar kazandırmak" istediğini de ekledi.

Bu açıklamalar, yakın zamanda yayınlanan kripto politika raporunda stratejik Bitcoin rezervi hakkında detaylı bilgi yer almamasına rağmen planların aktif şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor. Trump yönetiminin kripto para dünyasıyla olan yakın ilişkileri bu konudaki kararlılığı artırıyor.

Aynı dönemde kripto sektöründe hukuki gelişmeler de dikkat çekiyor. Cornerstone Research raporuna göre 2025'in ilk yarısında kripto ile ilgili altı toplu dava açıldı ve bu sayı geçen yılın toplam yedi davasına yaklaştı. Yapay zeka alanında da benzer bir artış yaşanarak on iki dava açıldı.

Burwick Law hukuk firması, bu yıl açılan kripto davalarının yarısını yürütürken, Pump.fun ve tartışmalı LIBRA memecoini ile ilgili önemli davalar başlattı. Firma kurucusu Max Burwick, kripto ile ilgili hukuki işlemlerin "diğer çözümlerin henüz yetişemediği durumlarda genellikle hesap verebilirlik için hayati bir yol sağladığını" ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Bitcoin rezerv planını hızlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 18:26:06. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Bitcoin rezerv planını hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.