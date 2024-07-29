ABD Bitcoin varlıklarını hareket ettirmeye devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD Bitcoin varlıklarını hareket ettirmeye devam ediyor

ABD Bitcoin varlıklarını hareket ettirmeye devam ediyor

ABD hükümetinin gerçekleştirdiği büyük bir kripto para transferi gündemde. ABD hükümetiyle ilişkili olan bir kripto para cüzdanından kimliği belirsiz bir adrese 2 milyar dolar değerinde 28 bin Bitcoin gönderildi.

29.07.2024 20:42
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ABD hükümeti, büyük bir kripto para transferi ile gündemde. Kısa bir süre önce gerçekleşen bu olayda, kimliği belirsiz bir adrese 2 milyar dolar değerinde 28 bin Bitcoin gönderildi

ABD'nin Silk Road Fonları Yeniden Harekette

Amerika Birleşik Devletleri yönetimine ait olduğu belirlenen bir kripto para cüzdanından, kimliği belirlenemeyen bir adrese yüklü miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Kripto analiz firması Arkham Intelligence verilerine göre söz konusu işlemde yaklaşık 28 bin Bitcoin, yani güncel piyasa değeriyle 2 milyar dolara tekabül eden bir miktar el değiştirdi.

Bu devasa transferin, ABD Adalet Bakanlığı'nın daha önce kapatılan yasa dışı sanal pazar yeri Silk Road'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında ele geçirilen fonlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Geçen sene bir ABD temyiz mahkemesi, Silk Road ile ilişkili 69.370 Bitcoin ve çeşitli kripto varlıkların transferini onaylayan bir karara imza atmıştı.

Konuyla ilgili ilginç bir gelişme de siyaset cephesinden geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, yeniden başkan seçilmesi halinde Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'in cezasında indirime gitmeyi düşünebileceğini belirtti. Trump ayrıca ABD'nin sahip olduğu Bitcoin varlıklarının satışını asla yapmayacağını dile getirmişti.

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Son Dakika Kripto Para ABD Bitcoin varlıklarını hareket ettirmeye devam ediyor - Son Dakika

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