ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı

ABD\'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı

Kansas'ta bir banka CEO'sunun yaptığı milyonlarca dolarlık vurgun, FBI'ın müdahalesiyle son buldu. Cayman Adaları'ndaki kripto para hesaplarından 8.3 milyon dolar geri alındı.

05.11.2024 14:02
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FBI, Kansas'ta bir banka CEO'su tarafından zimmetine geçirilen ve Cayman Adaları'ndaki hesaplara aktarılan milyonlarca doları geri aldı. Mağdur yatırımcılar, federal mahkemede kaybettikleri paraların iadesini öğrendiklerinde büyük bir rahatlama yaşadı.

Milyonlarca Dolarlık Kripto Para Mağdurlara İade Edilecek

Heartland Tri-State Bank'ın eski CEO'su tarafından zimmete geçirilen milyonlarca dolar, FBI'ın Cayman Adaları'ndaki başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Federal mahkemede açıklanan karar, mağdurların yüzünde umut ışığı yaktı.

Wichita'daki federal mahkemede Yargıç John W. Broomes, bankanın 30 hissedarının kaybettiği 8.3 milyon doların tamamının iade edileceğini duyurdu. FBI ekipleri, stablecoin devi Tether bünyesinde Cayman Adaları'nda tutulan hesaptan fonları başarıyla geri kazandı.

Eski CEO Shan Hanes'in müşterilerinden zimmetine geçirdiği 47 milyon dolar nedeniyle banka finansal krize girmişti. Federal düzenleyiciler tarafından kapatılan bankanın müşteri hesapları, Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) güvencesiyle koruma altına alınmıştı.

18 yaşında ilk bireysel emeklilik hesabını açan 70 yaşındaki Bart Camilli, eşi Cleo ile birlikte 450 bin dolara yakın birikimlerinin geri dönüşü karşısında, "Bu gelişme hayatımızı kurtardı." dedi.

Margaret Grice ise mahkemeden sadece bin dolar geri almayı beklerken, 401(k) hesabındaki yaklaşık 250 bin doların iadesini öğrenince sevinç gözyaşlarını tutamadı. Grice, "Artık rahat nefes alabilirim." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı - Son Dakika

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