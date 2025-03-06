ABD'de Bitcoin atağı: Devlet kasası Bitcoin'e açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD'de Bitcoin atağı: Devlet kasası Bitcoin'e açılıyor

ABD\'de Bitcoin atağı: Devlet kasası Bitcoin\'e açılıyor

New Hampshire Temsilciler Meclisi komitesi, eyalete Bitcoin rezervi kurma imkanı sağlayacak yasa tasarısını büyük çoğunlukla onayladı. Haznedar, toplam fonların yüzde beşine kadar kripto yatırımı yapabilecek. Tasarı genel kurula sevk edilirken, Trump'ın Kripto Stratejik Rezervi açıklamasının ardından eyaletlerin yasal düzenlemeleri hız kazandı.

06.03.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New Hampshire eyaleti, Bitcoin rezervi oluşturma yönünde attığı adımla kripto para dünyasında dikkat çekti. Eyalet meclisi komitesinden neredeyse oybirliğiyle geçen tasarı, haznedarın fonların yüzde beşini dijital varlıklara yatırmasına olanak tanıyor. Başkan Trump'ın "Kripto Stratejik Rezervi" açıklamasından sonra gelen bu gelişme, ABD eyaletlerindeki Bitcoin yanlısı düzenlemelerin hızlandığını gösteriyor.

Cumhuriyetçi ve Demokratların Ortak Desteğiyle Bitcoin Rezervi Yasası Genel Kurula Taşındı

New Hampshire eyalet meclisi, Bitcoin rezervi oluşturulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onaylama yolunda önemli bir adım attı. Kısa bir süre önce bir araya gelen New Hampshire Temsilciler Meclisi Ticaret ve Tüketici İşleri Komitesi, HB302 kodlu tasarıyı on altıya karşı bir oyla kabul ederek genel kurula gönderdi.

Tasarı yasalaşırsa, eyalet haznedarına genel fon, gelir istikrar fonu veya yasama organınca belirlenecek başka bir fondan toplamda yüzde beşe kadar dijital varlık alımı yapma yetkisi verilecek. Metinde Bitcoin ismi açıkça belirtilmese de yatırım yapılabilecek dijital varlıkların son bir yıllık dönemde ortalama piyasa değerinin beş yüz milyar doların üzerinde olması şartı getiriliyor. Bu kritere güncel piyasa koşullarında yalnızca Bitcoin uyuyor.

Düzenlemeye göre, yapılacak yatırımların nitelikli saklama kuruluşları veya borsalarda işlem gören yatırım ürünleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu olacak. Tasarı aynı zamanda eyalet haznedarına altın, gümüş ve platin gibi değerli madenlere yatırım yapma imkânı da sağlıyor.

Cumhuriyetçi Temsilci Keith Ammon tarafından 10 Ocak'ta sunulan yasa tasarısına, Demokrat Parti'den Chris McAleer ve Carry Spier de destek verdi. Ammon, tasarının son halinde stablecoinler ve staking işlemlerinin kapsam dışına çıkarıldığını belirtti. New Hampshire Haznedarı Monica Mezzapelle ise tasarının yasalaşması durumunda söz konusu dijital varlıklara yatırım yapabileceğini ifade etti.

Bu adımla New Hampshire, Bitcoin rezervi oluşturmaya yönelik tasarıları genel kurulda oylamaya hazırlanan Kuzey Carolina, Oklahoma ve Teksas gibi eyaletlerin arasına katıldı. Arizona ve Utah eyaletlerinde benzer içerikli düzenlemeler daha önce kabul edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda duyurduğu ve Bitcoin dahil çeşitli kripto varlıkları kapsayan "Kripto Stratejik Rezervi" planı sonrasında eyaletlerdeki bu yasal hareketlilik dikkatleri üzerine çekiyor. Bitwise şirketinin Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, Trump'ın açıkladığı rezervin büyük oranda Bitcoin'den oluşacağını öne sürmüştü.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'de Bitcoin atağı: Devlet kasası Bitcoin'e açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:33:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de Bitcoin atağı: Devlet kasası Bitcoin'e açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.