ABD\'de Bitcoin ETF\'leri 1 milyon BTC\'ye yaklaşıyor

Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Bitcoin ETF'leri, Kasım ayında beklenen politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte bir milyon Bitcoin barajını aşmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri, Rusya'nın madencilik yasağını kaldırması ve ABD seçim sonuçları, kripto para piyasasında yeni bir hareketlilik dönemi başlatabilir.

ABD Spot Bitcoin ETF Yatırımları 1 Milyon BTC Sınırında

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), tarihi bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Apollo ve SoSoValue'nin son verilerine göre ABD merkezli ETF sağlayıcıları halihazırda 976.893 Bitcoin'lik (BTC) bir varlığa sahip bulunuyor. Bu rakam, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yüzde 5'ine tekabül ediyor. Fonların, sembolik öneme sahip bir milyon Bitcoin hedefine ulaşabilmesi için yaklaşık 23 bin Bitcoin daha edinmesi gerekiyor.

Sektör uzmanı Alessandro Ottaviani'nin değerlendirmelerine göre son iki haftada spot Bitcoin ETF'lerine 3 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Ottaviani, mevcut yatırım eğiliminin Kasım ayı boyunca sürmesi durumunda, rekor seviyelere ulaşılabileceğini öngörüyor.

ZX Squared Capital'in yatırım direktörü CK Zheng, geçmiş verilerden yola çıkarak dikkat çekici bir analizde bulundu. Zheng, 2020'deki başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin'in yüzde 43'lük değer artışı kaydettiğini hatırlatarak, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceğini belirtti.

Apollo Capital'den Henrik Andersson ise daha iddialı bir öngörüde bulunarak özellikle Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini ve yeni rekorlara imza atabileceğini ifade etti.

Kripto para piyasalarını etkileyen bir diğer önemli gelişme de akademik çevrelerde yaşanıyor. Emory Üniversitesi'nin Grayscale Bitcoin Mini Trust'ı kabul etmesi, Bitcoin'in kurumsal düzeyde benimsenme sürecine katkı sağlıyor.

Piyasaları yakından ilgilendiren bir başka gelişme ise ABD Merkez Bankası'nın Kasım başındaki toplantısında gündeme gelecek olası faiz indirimi. Uzmanlar, faiz oranlarındaki muhtemel düşüşün tüketiciler üzerindeki mali yükü hafifletebileceğini ve piyasalara olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

Rusya cephesinden gelen haberler de dikkat çekici. Ülkenin 1 Kasım'da Bitcoin madenciliği üzerindeki yasağı kaldırması bekleniyor. Bu adımın, Bitcoin Blockchain ağının merkeziyetsiz yapısını ve güvenliğini pekiştireceği değerlendiriliyor.

Bitcoin, şu sıralar 67.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para analisti Luca'nın X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı teknik analize göre, 70 bin dolarlık psikolojik direncin hemen altında seyreden Bitcoin'in güçlü destek noktası 65 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Luca, bu seviyenin kırılması durumunda bir sonraki destek bandının 60 bin dolar civarında oluşacağını öngörüyor.