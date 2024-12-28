ABD'de Bitcoin ve Ethereum ETF'leri rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de Bitcoin ve Ethereum ETF'leri rekor kırdı

ABD\'de Bitcoin ve Ethereum ETF\'leri rekor kırdı

ABD'deki Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, lansmanlarında toplam 38,3 milyar dolarlık bir net giriş sağlayarak piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Sektör, perakende ilgisinin yanı sıra 2025'te kurumsal yatırımcılardan da büyük beklentiler içinde.

28.12.2024 09:45
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ABD'de piyasaya sürülen Bitcoin ve Ethereum bazlı borsa yatırım fonları, lansman yıllarında büyük başarı gösterdi. Toplam 38,3 milyar dolarlık net giriş elde eden bu fonlar, özellikle perakende yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Analistler, kurumsal yatırımcıların 2025 yılında bu alana daha fazla gireceğini tahmin ediyor.

2924 Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin Yılı Oldu

Kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Bitcoin ve Ethereum bazlı ETF'ler, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir başarıya imza attı. Piyasaya sürüldükleri ilk yılda toplam 38,3 milyar dolarlık net giriş sağlayan bu yatırım araçları, özellikle bireysel yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Piyasa verilerine göre 2024'te ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri 35,66 milyar dolarlık etkileyici bir performans sergilerken, spot Ethereum ETF'leri son dört işlem gününde 349,3 milyon dolarlık giriş kaydetti ve toplamda 2,68 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Bu alanda liderliği BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) üstlendi. IBIT, 37,31 milyar dolarlık hacmiyle zirvede yer alırken, onu Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 11,84 milyar dolar ve ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 2,49 milyar dolarlık net girişlerle takip etti.

Yılın son günlerinde piyasada dalgalanmalar yaşandı. 19 Aralık'tan bu yana spot Bitcoin ETF'lerinden 1,33 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. En dikkat çekici hareket, IBIT'in 24 Aralık'ta yaşadığı 188,7 milyon dolarlık çıkış oldu.

Kripto para borsası Binance'in yayımladığı rapora göre spot Bitcoin ETF'lerine yönelik talebin yüzde 80'i bireysel yatırımcılardan geldi. Bitwise'ın baş yatırım yetkilisi Matt Hougan, 2025'te kurumsal yatırımcıların da bu alana yöneleceğini ve büyümenin süreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Ethereum cephesinde de hareketlilik devam ediyor. Farside Investors'ın verilerine göre spot Ethereum ETF'leri 2024'ü 2,68 milyar dolarlık toplam giriş ile tamamladı. Bu kategoride BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF'si (ETHA) 3,52 milyar dolar ve Fidelity Ethereum Fund (FETH) 1,56 milyar dolarlık net girişle öne çıktı.

Sektör uzmanlarından Bitwise, Ethereum katman 2'deki artan işlem hacmi ve Ethereum akışlarını temel alarak, Ethereum'un 2025'te toparlanma sürecine gireceğini ve 7.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'de Bitcoin ve Ethereum ETF'leri rekor kırdı - Son Dakika

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