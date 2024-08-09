ABD\'de Bitcoin ve Ethereum ETF\'lerinde dev hareketler

Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) dün 192,56 milyon dolarlık sermaye girişiyle büyük bir ilgi gördü. BlackRock'ın IBIT fonu 157,6 milyon dolarla en fazla yatırım çeken fon olurken, WisdomTree'nin BTCW fonu önceki günün on katı performans göstererek 118,52 milyon dolarlık rekor bir giriş sağladı. Bu gelişmeler, kripto para piyasasındaki hareketliliğin artarak devam ettiğini ve kurumsal yatırımcıların bu alana olan ilgisinin yükseldiğini gösteriyor.

Bitcoin ETF'leri Yükselirken Ethereum Dengede Kalıyor

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) piyasası önemli bir canlanma yaşadı. Toplam 192,56 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Bu gelişme, yatırımcıların kripto para birimlerine olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

BlackRock'ın IBIT fonu, 157,6 milyon dolarlık giriş ile en çok ilgi gören ETF oldu. WisdomTree'nin BTCW fonu ise büyük bir sürpriz yaparak, bir önceki güne kıyasla on kat daha fazla performans gösterdi ve 118,52 milyon dolarlık rekor bir sermaye girişi sağladı.

BlackRock'ın IBIT fonu, 157,6 milyon dolarlık giriş ile en çok ilgi gören ETF oldu. WisdomTree'nin BTCW fonu ise büyük bir sürpriz yaparak bir önceki güne kıyasla on kat daha fazla performans gösterdi ve 118,52 milyon dolarlık rekor bir sermaye girişi sağladı.

Diğer fonlar da dikkat çekici artışlar kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonu 65,25 milyon dolar, Ark Invest ve 21Shares ortaklığındaki ARKB fonu 32,79 milyon dolar, VanEck'in HODL fonu ise 3,38 milyon dolarlık giriş elde etti.

Verilere bakıldığında piyasada bazı fonlar çıkış da yaşadığı da görülüyor. Grayscale'in dönüştürülmüş GBTC fonundan 182,94 milyon dolar, Hashdex'in Bitcoin fonundan ise 2,03 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Ethereum (Ether) odaklı spot ETF'lerde de hareketlilik gözlendi. BlackRock'ın ETHA fonu 11,74 milyon dolar, Grayscale'in küçük ölçekli tröstü 5 milyon dolar ve Bitwise'ın Ether fonu 2,78 milyon dolarlık giriş sağladı. Öte yandan, Grayscale'in ETHE fonundan 19,83 milyon dolar, Fidelity'nin Ethereum ETF'sinden ise 2,58 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi bir önceki güne göre artış göstererek 2 milyar dolara ulaştı. Bu fonlar, Ocak ayından bu yana toplamda 17,43 milyar dolarlık net giriş elde etti. Ether ETF'leri ise piyasaya sürüldükleri 23 Temmuz'dan bu yana 390,23 milyon dolar net çıkış yaşadı.