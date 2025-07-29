ABD\'de gözler CBDC karşıtı yasada

ABD'de Fed potansiyel bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) üzerindeki kontrolünü sınırlamayı amaçlayan kritik bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'nun gündemine doğru ilerliyor. Temsilci Tom Emmer öncülüğündeki "CBDC Karşıtı Gözetim Devleti Yasası", bir dijital doların ancak fiziksel nakdin temel özelliklerini taşıması durumunda geliştirilebileceğini savunarak ABD'nin para politikasında yeni bir tartışma başlatıyor.

CBDC Karşıtı Yasa Fed'in Dijital Para Birimi Planlarını Engelleyecek

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Temsilci Tom Emmer tarafından desteklenen Anti-CBDC Gözetim Devleti Yasası, Fed'in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarma yetkisini önemli ölçüde kısıtlamayı öngörüyor. Tasarıya göre dijital doların nakit para gibi işlev görmesi, açık, izinsiz ve gizlilik odaklı olması şartı aranacak.

Yasal düzenleme, Fed Yasası'nda değişiklik yaparak, federal bankaların CBDC'ye benzer dijital varlık ihraç etmesini de engellemeyi amaçlıyor. Sektör kaynaklarına göre ABD hükümeti bünyesindeki tüm kurumların dijital dolar geliştirme çalışmaları devam edebilecek. Bu çalışmaların, geleneksel nakit para özelliklerini taşımak zorunda olduğu belirtiliyor.

Temmuz ayında Meclis'ten geçen üç tasarıdan biri olan bu yasa, özellikle Demokrat üyelerden daha az destek aldı. Kripto varlık piyasasına dair düzenlemeleri içeren diğer iki yasa tasarısı ise ödemeler için kullanılan stablecoinler ve dijital varlık piyasa yapısı konularını kapsıyor. Bunlardan sadece stablecoin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Senato'nun ağustos tatiline girmeden önce kripto piyasasıyla ilgili CLARITY Yasası'na öncelik vereceği, Anti-CBDC tasarısının ise eylül ayında yeniden gündeme geleceği bildiriliyor. Cumhuriyetçi liderlerin açıklamalarına göre, kripto piyasa yapısı yasasının ekim ayı öncesi tamamlanması hedefleniyor. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis ve diğer komite üyeleri de süreci hızlandırmak için çalışmalara devam ediyor.

Senato'nun ağustos ayının başında tatile çıkması bekleniyor. Eylül ayında ise kripto para düzenlemeleri, özellikle dijital dolar ve piyasa yapısı konusunda yeniden tartışmaya açılacak.