ABD\'de kripto para mevzuatı tıkandı

Van Valkenburgh, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda CLARITY Act ve Blockchain Regulatory Certainty Act gibi yasalarda yer alan geliştirici korumalarının "kısa vadeli iş çıkarları" ve "mevcut yönetimin iyi niyetine" yaslanmak uğruna reddedilmesinin sektör için "kasvetli" bir tablo yaratacağını yazdı.

KRİPTO PARA İÇİN SON YASAL FIRSAT

"CLARITY'yi geçirmenin amacı bu yönetime güvenmek değil, bir sonrakini bağlamaktır." ifadesini kullanan Van Valkenburgh, "CLARITY'nin yasal korumalarının olmadığı bir dünyada her şey savcılık takdirine, siyasi moda ve korkuya bırakılır." dedi.

CLARITY Act, bankalar, kripto şirketleri ve yasama çevrelerinin stablecoin getirileri başta olmak üzere kilit maddeler üzerinde uzlaşamaması nedeniyle Senato'da tıkandı. Tasarı, kripto aracıları için kayıt çerçeveleri, dijital varlıkların düzenlenmesi ve token sınıflandırması gibi kapsamlı önlemleri kapsıyor.

YASAMA BOŞLUĞUNUN BEDELİ

Van Valkenburgh, yasal netlik sağlanmadan Adalet Bakanlığı'nın bir sonraki dönemde gizlilik aracı geliştiricilerini lisanssız para transfercisi gerekçesiyle kovuşturabileceğini ve mevcut düzenleyici rehberliklerin iptal edilebileceğini öngördü.

Bu tartışmanın arka planında eski SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto sektörüyle yasal düzenleme yerine uygulama eylemleri ve hukuki uzlaşmalar yoluyla politika oluşturduğu dönem öne çıkıyor. Gensler'in 20 Ocak 2025'te görevden ayrılmasıyla SEC'in tutumu belirgin biçimde değişti. Kripto şirketlerine yönelik pek çok uzun soluklu soruşturma kapatıldı, sektörle ilgili rehberlik belgelerinde daha yapıcı bir dil benimsendi.

Van Valkenburgh, bu dönüşümün kalıcı bir yasal altyapıya dayanmadığı uyarısında bulundu. "Mevcut yönetimin kısa vadeli dostane tutumu altında biraz daha fazla hareket alanı elde edeceğimizi düşünerek bu anı kaybedersek yolumuzu şaşırırız." dedi. Kripto para dünyasının temsil ettiği şeffaflık, tarafsızlık ve açıklık ilkelerini savunamamanın yanı sıra sektörün kendi yasal ipini kendisinin ördüğü sonucuyla yüzleşmek zorunda kalacağını da vurguladı.