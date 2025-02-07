ABD\'de kripto para sektörü ve düzenleyiciler arasındaki gerilim sürüyor

Kripto Para

Kripto ekosisteminin ABD bankacılık sistemine erişimi konusundaki gerginlik, Kongre'de siyasi bir çekişmeye dönüştü. Cumhuriyetçi yasa koyucular düzenleyici baskıyı "Operation Choke Point 2.0" olarak tanımlarken Demokratlar bu yaklaşımı reddetti.

Kripto Sektörü Bankacılık Erişimi İçin Kongre'de Savaşıyor

Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) Mart 2022 ile Mayıs 2023 arasında bankalara gönderdiği "durdurma mektupları" tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bu mektuplarla finansal kuruluşlardan kripto ile ilgili faaliyetlerini genişletmemeleri talep edildi.

Coinbase, danışmanlık firması History Associates aracılığıyla FDIC'ye dava açtı. Şirket, kripto endüstrisinin bankacılık sektöründen sistematik olarak dışlandığını iddia ediyor.

Temsilci Ann Wagner, düzenleyicilerin siyasi tercihler doğrultusunda hareket etmemesi gerektiğini vurguladı. Wagner'e göre yasal faaliyet gösteren işletmeler bankacılık hizmetlerine erişim hakkına sahip olmalı.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın sektöre verdiği destek dikkat çekti. Warren, Anchorage Digital CEO'su Nathan McCauley'e yönelik açıklamasında sektörün bankacılık sisteminden dışlanmaması gerektiğini söyledi.

FTX skandalının etkileri hala devam ediyor. Temsilci Rashida Tlaib, yatırımcıların kripto kışında 2 trilyon dolar kaybettiğini hatırlattı.