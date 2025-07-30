ABD'de kripto varlıklar konut kredilerinde teminat oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD'de kripto varlıklar konut kredilerinde teminat oluyor

ABD\'de kripto varlıklar konut kredilerinde teminat oluyor
30.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu'nda sunulan yeni yasa teklifi ile kripto varlıkların, ipotek başvurularında teminat olarak değerlendirilmesinin önü açılıyor. Bu düzenleme, özellikle gençlerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedeflerken, finans sektöründe önemli bir dönüşümü beraberinde getirmeyi amaçlıyor.

ABD'de konut piyasasında yenilikçi bir dönem başlıyor. Senatör Cynthia Lummis tarafından sunulan yasa teklifi, kripto varlıkların ipotek başvurularında dikkate alınmasını mümkün kılacak. Federal Konut Finansman Ajansının haziran ayında aldığı kararın kalıcı hale gelmesini sağlayacak bu düzenleme, dijital varlık sahibi gençlere konut sahibi olma yolunda yeni fırsatlar sunuyor.

Dijital Varlıklar Artık Konut Kredilerinde Teminat Olarak Kullanılabilecek

ABD Senatosu'nda gündeme gelen yeni yasa teklifi, kripto varlıkların konut kredisi başvurularında teminat olarak kullanılmasını öngörüyor. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis tarafından sunulan ve Federal Konut Finansman Ajansının (FHFA) haziran ayında aldığı "kripto varlıkların ipotek risk değerlendirmesine dahil edilmesi" kararını yasal zemine oturtmayı hedefleyen teklif, yakın gelecekte Amerika'daki mortgage piyasasında önemli değişiklikler yaratabilir.

Yeni düzenleme, başta Fannie Mae ve Freddie Mac olmak üzere, ABD'nin önde gelen mortgage kuruluşlarının dijital varlıkları da süreçte değerlendirmesini şart koşacak. Senatör Lummis, bu adımın özellikle kripto yatırımı bulunan genç Amerikalıların, varlıklarını nakde çevirmeden teminat olarak gösterebilmesini sağlayacağını ifade etti. ABD Nüfus Sayımı Ofisi'nin verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde 35 yaş altı Amerikalıların ev sahipliği oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Ancak yasa teklifine karşı çıkanlar da var. Bazı Demokrat senatörler, dijital varlıkların yüksek fiyat oynaklığı ve likidite risklerine dikkat çekerek temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Uzmanlara göre kripto paralarda yaşanan ani değer değişimleri, ipotek ödemelerinde beklenmedik riskler ortaya çıkarabilir.

Benzer bir yasal girişim, Temsilciler Meclisi'nde de gündemde. Öte yandan, Avustralya merkezli Block Earner firmasının Bitcoin teminatlı mortgage ürününü piyasaya sunduğu ve böylece kripto yatırımcılarına yeni alternatifler sunduğu da bildiriliyor.

Yasa teklifi, Senato'nun ağustos tatilinin ardından görüşülmeye başlanacak. Konunun, ABD'de dijital varlıkların finans ekosistemindeki yeri açısından yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'de kripto varlıklar konut kredilerinde teminat oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
23:16
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
23:16
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
23:08
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
22:29
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
"Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
22:27
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
22:14
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 17:02:27. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de kripto varlıklar konut kredilerinde teminat oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.