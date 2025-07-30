ABD\'de kripto varlıklar konut kredilerinde teminat oluyor

ABD'de konut piyasasında yenilikçi bir dönem başlıyor. Senatör Cynthia Lummis tarafından sunulan yasa teklifi, kripto varlıkların ipotek başvurularında dikkate alınmasını mümkün kılacak. Federal Konut Finansman Ajansının haziran ayında aldığı kararın kalıcı hale gelmesini sağlayacak bu düzenleme, dijital varlık sahibi gençlere konut sahibi olma yolunda yeni fırsatlar sunuyor.

Dijital Varlıklar Artık Konut Kredilerinde Teminat Olarak Kullanılabilecek

ABD Senatosu'nda gündeme gelen yeni yasa teklifi, kripto varlıkların konut kredisi başvurularında teminat olarak kullanılmasını öngörüyor. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis tarafından sunulan ve Federal Konut Finansman Ajansının (FHFA) haziran ayında aldığı "kripto varlıkların ipotek risk değerlendirmesine dahil edilmesi" kararını yasal zemine oturtmayı hedefleyen teklif, yakın gelecekte Amerika'daki mortgage piyasasında önemli değişiklikler yaratabilir.

Yeni düzenleme, başta Fannie Mae ve Freddie Mac olmak üzere, ABD'nin önde gelen mortgage kuruluşlarının dijital varlıkları da süreçte değerlendirmesini şart koşacak. Senatör Lummis, bu adımın özellikle kripto yatırımı bulunan genç Amerikalıların, varlıklarını nakde çevirmeden teminat olarak gösterebilmesini sağlayacağını ifade etti. ABD Nüfus Sayımı Ofisi'nin verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde 35 yaş altı Amerikalıların ev sahipliği oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Ancak yasa teklifine karşı çıkanlar da var. Bazı Demokrat senatörler, dijital varlıkların yüksek fiyat oynaklığı ve likidite risklerine dikkat çekerek temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Uzmanlara göre kripto paralarda yaşanan ani değer değişimleri, ipotek ödemelerinde beklenmedik riskler ortaya çıkarabilir.

Benzer bir yasal girişim, Temsilciler Meclisi'nde de gündemde. Öte yandan, Avustralya merkezli Block Earner firmasının Bitcoin teminatlı mortgage ürününü piyasaya sunduğu ve böylece kripto yatırımcılarına yeni alternatifler sunduğu da bildiriliyor.

Yasa teklifi, Senato'nun ağustos tatilinin ardından görüşülmeye başlanacak. Konunun, ABD'de dijital varlıkların finans ekosistemindeki yeri açısından yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.