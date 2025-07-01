ABD'de kriptoda beklenmedik karar: Gizlilik tartışması sürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de kriptoda beklenmedik karar: Gizlilik tartışması sürüyor

ABD\'de kriptoda beklenmedik karar: Gizlilik tartışması sürüyor
01.07.2025 12:53
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ABD Yüksek Mahkemesi, Coinbase kullanıcı verilerinin IRS ile paylaşılmasına ilişkin davayı reddetti. Bu karar, kripto para gizliliği ve vergi denetimleri için emsal teşkil ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Coinbase kullanıcılarının verilerinin İç Gelir İdaresine (IRS) teslim edilmesine ilişkin önemli bir davayı gündemine almayı reddetti. Bu karar, davacı James Harper'ın, finansal bilgilerinin rızası dışında incelenmesinin Anayasa'nın Dördüncü Değişikliği ile güvence altına alınan haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiasının en üst yargı mercii tarafından değerlendirilmeyeceği anlamına geliyor.

ABD Yargısından Kripto Piyasasına Soğuk Duş

Kripto para yatırımcılarının dijital gizlilik haklarına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst yargı organı, kripto para borsası Coinbase müşterilerinin finansal verilerinin federal vergi kurumuna aktarılmasını konu alan davayı görüşmeyi kabul etmedi. Bu durum, yatırımcı James Harper'ın anayasal haklarının çiğnendiği iddiasıyla başlattığı hukuki mücadelenin sonlandığı anlamına geliyor.

Olaylar dizisi, federal vergi kurumunun özel bir yasal enstrüman kullanarak Coinbase'den müşteri bilgilerini istemesiyle başladı. Harper, 2020 senesinde açtığı davada, kişisel mali verilerinin yasal dayanağı olmadan elde edildiğini ve bunun Amerikan Anayasası'nın koruma altına aldığı özel hayat haklarına aykırı olduğunu ileri sürdü. New Hampshire'daki yerel mahkeme 2021 yılının mart ayında talebi geri çevirdi. Üst derece mahkeme de bu hükmü destekledi. En yüksek yargı makamının dosyayı ele almayı reddetmesiyle, önceki mahkeme hükümleri kesinlik kazandı.

Kripto para borsası Coinbase, davacının yanında yer alarak mahkemeye görüş sundu. Platform yönetimi, mevcut durumun devam etmesi halinde federal idarenin vatandaşların geçmişte ve gelecekte gerçekleştireceği tüm dijital varlık hareketlerini takip edebileceği uyarısında bulundu. Şirketin hukuk işlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi Paul Grewal, nisan ayının sonunda yaptığı değerlendirmede, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini desteklediklerini ancak yaşanan durumun makul sınırları aştığını dile getirdi. Grewal, meselenin sadece dijital varlıklarla sınırlı kalmayacağını, finansal kurumlardan telekomünikasyon şirketlerine kadar geniş bir yelpazede etkiler yaratabileceğini belirtti.

Bu hukuki süreç devam ederken, dijital varlık sahiplerinin karşılaştığı vergi incelemeleri artış gösteriyor. Kripto vergi danışmanlığı alanında faaliyet gösteren CoinLedger firmasının paylaştığı istatistiklere göre federal vergi kurumundan uyarı alan müşterilerin yardım taleplerinde yüzde 758'lik büyük bir yükseliş kaydedildi. Firma yetkilileri, bu yazıların doğrudan bir vergi kaçakçılığı suçlaması içermediğini, genellikle mahkeme kararlarıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda kimliği belirlenen yatırımcılara gönderildiğini açıkladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'de kriptoda beklenmedik karar: Gizlilik tartışması sürüyor - Son Dakika

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