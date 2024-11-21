ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı

ABD\'deki Bitcoin ETF\'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı

ABD'de Bitcoin ETF'leri, 100 milyar dolarlık varlık yönetimiyle yeni bir rekora imza attı. ABD'nin yeni başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte artan yatırımcı ilgisi ve Bitcoin ETF'lerine yönelik talep, bu fonların altın ETF'lerini geçme yolundaki iddialarını güçlendiriyor.

21.11.2024 19:53
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Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonları, büyük bir dönüm noktasına ulaşarak 100 milyar dolarlık varlık sınırını geçti. ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump'ın kripto para yanlısı politikaları sayesinde yatırımcıların ilgisi artarken, Bitcoin ETF'leri altın ETF'lerini geride bırakma yolunda hızla ilerliyor. Ocak ayından bu yana liderliği elinde bulunduran BlackRock ve Fidelity, piyasalarda yankı uyandırmaya devam ediyor.

Bitcoin ETF'leri Rekor Kırarak Yatırımcı Güvenini Kazanmaya Devam Ediyor

ABD'de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonları, önemli bir başarıya imza attı. Gün içinde toplam varlık değeri ilk kez 100 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin ETF'leri, şu anda 104 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

Ocak ayında spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sunulmasının ardından yaşanan bu hızlı büyüme, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki seçim zaferiyle daha da ivme kazandı. Sektör uzmanları, Bitcoin ETF'lerinin yakın gelecekte 120 milyar dolarlık varlık yöneten altın ETF'lerini geride bırakabileceğini öngörüyor.

Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı değerlendirmede, Bitcoin ETF'lerinin altın ETF'lerini yakalama hedefinde yüzde 82'lik ilerleme kaydettiğini, piyasanın en büyük varlık sahibi konumuna geçme yolunda ise yüzde 97'lik bir ilerleme gösterdiğini belirtti.

Piyasanın öncü kurumlarından BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT), Ocak ayından bu yana 30 milyar dolarlık net fon girişiyle liderlik koltuğunda oturuyor. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ise yıl içinde 11 milyar doları aşan fon girişiyle dikkat çekiyor.

Trump'ın seçim zaferi sonrasında kripto para piyasalarında görülen yükseliş, yatırımcı ilgisini önemli ölçüde artırdı. Piyasa verilerine göre Bitcoin'in spot fiyatı bugün itibarıyla 98.370,3 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu, 2024 yılının başından bu yana yaklaşık yüzde 120'lik bir değer artışı anlamına geliyor.

Farside'ın verilerine göre IBIT, 7 Kasım'da yaşanan 113,3 milyon dolarlık çıkışın ardından, 1,1 milyar dolarlık güçlü bir fon girişi yakaladı. MV Global, Bitcoin fiyatının 100 bin ile 150 bin dolar arasında bir zirve noktasına ulaşmasını bekliyor.

JPMorgan'ın 3 Ekim tarihli analizinde, artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yatırımcıların "değer kaybı ticareti" stratejisi kapsamında altın ve Bitcoin'e yöneldiği vurgulandı. Bu yaklaşım, olası ekonomik kriz senaryolarına karşı bir koruma arayışını yansıtıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı - Son Dakika
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