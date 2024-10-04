ABD'deki Bitcoin ve Ethereum ETF'leri büyük çıkışlar yaşadı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'deki Bitcoin ve Ethereum ETF'leri büyük çıkışlar yaşadı

ABD\'deki Bitcoin ve Ethereum ETF\'leri büyük çıkışlar yaşadı

ABD'de spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, üç gün üst üste yaşanan yüksek miktarda çıkışlarla dikkat çekiyor. BlackRock ise sektörde öne çıkarak önemli girişler kaydediyor. ETF'lerdeki bu hareketlilik, piyasa dinamiklerini ve yatırımcı stratejilerini etkileyebilecek potansiyele sahip.

04.10.2024 09:40
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ABD'nin önde gelen spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, art arda üç gün süren net çıkışlarla yatırımcılarını şaşırtıyor. BlackRock ise yüksek giriş miktarlarıyla piyasadaki dengeleri sarsıyor. Fonların toplam işlem hacimlerindeki dalgalanmalar ve kripto para birimlerindeki fiyat düşüşleri, piyasanın nabzını tutmaya devam ediyor.

BlackRock ETF'leri Piyasa Dalgalanmasında Öne Çıkıyor

Son günlerde ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) sektöründe dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Üst üste üçüncü gün net kayıplar kaydeden ETF'ler, toplamda 54,13 milyon dolarlık bir çıkışa sahne oldu. Bu rakam, son üç günlük dönemde gerçekleşen toplam 388 milyon dolarlık çıkışın bir parçası olarak öne çıkıyor.

En büyük çıkışlar, sektörün önde gelen isimlerinden geldi. Ark Invest ve 21Shares'in ortak yönetimindeki ARKB fonu 57,97 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonu ise 37,21 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı.

Ancak tablo tamamen olumsuz değil. BlackRock'ın IBIT fonu, 35,96 milyon dolarlık bir giriş ile günün en çok ilgi gören fonu olma başarısını gösterdi. Bunu, Bitwise'ın BITB fonu 2,65 milyon dolar ve Invesco'nun BTCO fonu 2,44 milyon dolarlık girişlerle takip etti.

Perşembe günü spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi, bir önceki güne kıyasla düşüş göstererek 1,13 milyar dolara geriledi. Buna rağmen, yılbaşından bu yana bu fonlar toplamda 18,47 milyar dolarlık net giriş sağlamayı başardı.

Ethereum cephesinde de benzer bir tablo gözlemleniyor. ABD'deki spot Ethereum ETF'leri günlük bazda 3,2 milyon dolarlık net çıkış bildirdi. Grayscale'in ETHE fonundan 14,69 milyon dolar, Fidelity'nin FETH fonundan ise yaklaşık 587.090 dolar çıkış gerçekleşti. Öte yandan BlackRock'ın ETHA fonu, 12,08 milyon dolarlık bir giriş ile pozitif bir performans sergiledi.

Ethereum ETF'lerinin işlem hacmi de düşüş eğiliminde. Çarşamba günü 197,82 milyon dolar olan hacim, Perşembe günü 115,66 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında piyasaya sürülen bu fonlar, şu ana kadar toplamda 561,05 milyon dolarlık net çıkış biriktirdi.

Son piyasa verilerine göre son 24 saatlik süreçte Bitcoin ve Ethereum'da da değer kayıpları yaşandı. Bitcoin yüzde 0,85'lik bir düşüşle 60.959 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum yüzde 1,38'lik bir kayıpla 2.366 dolar seviyesine indi.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'deki Bitcoin ve Ethereum ETF'leri büyük çıkışlar yaşadı - Son Dakika

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