ABD'den Kuzey Kore'nin kripto para aklama ağına yaptırım - Son Dakika
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ABD'den Kuzey Kore'nin kripto para aklama ağına yaptırım

ABD\'den Kuzey Kore\'nin kripto para aklama ağına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore rejiminin kripto para aklama operasyonlarında kilit rol oynayan iki Çinli vatandaş ve bir BAE şirketini yaptırım listesine ekledi. Yaptırım kararı, Kuzey Kore'nin hükümet destekli hacker gruplarının kripto ekosistemindeki faaliyetlerini hedef alıyor.

18.12.2024 12:36
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Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Lu Huaying ve Zhang Jian adlı Çinli vatandaşların, yaptırım uygulanan DPRK bankacılık temsilcisi Sim Hyon Sop'un liderlik ettiği yasa dışı ağın parçası olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Kuzey Kore'nin Kripto Ağı Mercek Altında

BAE'de kurulan Green Alpine Trading şirketi, para aklama ağının merkezi konumunda bulunuyor. OFAC bildirisiyle yaptırım listesine alınan şirket, Kuzey Kore'nin uluslararası finansal sisteme erişim sağladığı kilit noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Lazarus Group başta olmak üzere Kuzey Koreli hacker grupları, 2022'de Ronin Ethereum yan zincirinden 600 milyon dolar çalmakla suçlanıyor. Gruplar, kripto şirketlerindeki üst düzey yöneticileri taklit ederek LinkedIn kullanıcılarını tuzağa düşürüyor.

BM Güvenlik Konseyi verilerine göre, Kuzey Kore'nin kripto operasyonları ülkenin döviz gelirinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu gelirin büyük bölümünün kitle imha silahları geliştirmek için kullanıldığı belirtiliyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD'den Kuzey Kore'nin kripto para aklama ağına yaptırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den Kuzey Kore'nin kripto para aklama ağına yaptırım - Son Dakika
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