ABD'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin'i ödeme birimi olarak kabul ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin'i ödeme birimi olarak kabul ediyor

ABD\'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin\'i ödeme birimi olarak kabul ediyor

Louisiana eyaleti, Amerika'da kripto para ödemelerini kabul eden öncü eyaletlerden biri oldu. Eyalet Hazine Bakanı John Fleming, Bitcoin (BTC) ve USD Coin (USDC) ödemelerinin artık devlet hizmetleri için geçerli olduğunu duyurdu. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin kamu sektöründe uygulanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

19.09.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletinin Louisiana eyaleti, kripto para dünyasıyla geleneksel finans sistemini birleştiren yenilikçi bir adım attı. Eyalet yönetimi, Bitcoin Lightning Network ve USDC ödemelerini kabul ederek dijital varlıkların kullanım alanını genişletiyor. Bu girişim, eyaletin teknolojik ilerlemeye verdiği önemi ve vatandaşlarına sunduğu hizmetleri modernize etme çabasını yansıtıyor. Aynı zamanda, kripto paraların günlük hayatta ve resmi işlemlerde kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Lider Kripto Para Birimi Bitcoin'in Benimsenmesi Artıyor

Louisiana eyaleti, Blockchain teknolojisini devlet hizmetlerine entegre ederek dikkat çekiyor. Eyalet Hazine Bakanı John Fleming'in açıklamasına göre vatandaşlar artık Bitcoin, Bitcoin Lightning Network ve USD Coin ile ödemelerini gerçekleştirebilecek. Bu hamle, eyaletin teknolojik yeniliklere açık olduğunu ve vatandaşlarına çeşitli ödeme seçenekleri sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor

Eyaletin ilk kripto ödemesi, Vahşi Yaşam ve Balıkçılık Departmanı'na yapılan bir ceza ödemesi olarak gerçekleşti. Bu işlem, Bitcoin Lightning Network üzerinden yapıldı. Lightning Network, Bitcoin işlemlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmış bir ikinci katman çözümü olarak biliniyor.

Louisiana'nın bu kararı, kripto paraların resmi kabulü açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Eyalet yönetimi, bu girişimle birlikte sahte işlemlerin azalacağını ve vatandaşlara finansal işlemlerinde daha fazla esneklik sağlanacağını öngörüyor.

Cumhuriyetçi Eyalet Temsilcisi Mark Wright, bu gelişmenin Louisiana'nın ödeme seçeneklerini genişletme çabasının bir parçası olduğunu vurguladı. Wright, 2022 yılında kurulan dijital varlıklar çalışma grubunun öncülüğünde, kripto paraların ödeme aracı olarak kabul edilebilirliğinin değerlendirildiğini söyledi.

Eyalet, Haziran ayında merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) yasaklayan ve kripto madencileri ile node operatörleri için kurallar belirleyen bir yasa değişikliği de yaptı. Bu düzenleme, CBDC kullanımını yasaklarken diğer dijital para ödemelerine izin veriyor.

Louisiana'nın bu girişimi, kripto paraların günlük hayatta ve resmi işlemlerde kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Eyaletin bu yenilikçi yaklaşımı, diğer eyaletler ve ülkeler için de örnek olabilir. Kripto paraların kabulünü hızlandırabilir.

Bu gelişme, finans teknolojileri alanında Louisiana'nın öncü bir rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Eyalet yönetiminin bu kararı, Blockchain teknolojisinin potansiyelini kamu hizmetlerinde kullanma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Aynı zamanda, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırma hedefine de hizmet ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin'i ödeme birimi olarak kabul ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:13:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den şaşırtan kripto para hamlesi: Bitcoin'i ödeme birimi olarak kabul ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement