ABD ekonomi verileri Ethereum yükselişini tetikledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamları kripto para piyasalarında beklenmedik bir hareket başlattı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık bazda yüzde 2,7 artışla tahminlerin altında kalması, Fed'in para politikasında daha esnek bir yaklaşım sergileyebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fed Faiz İndirimi Beklentisi Kripto Para Piyasasını Canlandırdı

CME FedWatch verilerine göre Eylül ayında faiz indirimi olasılığı açıklama öncesi yüzde 80'lerden yüzde 93'ün üzerine çıktı. Bu gelişme, dijital varlık yatırımcılarının uzun süredir beklediği makro ekonomik ortamın oluşabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin ve Ethereum fiyatları enflasyon verilerinin açıklanmasından sonraki saatte güçlü bir toparlanma sergiledi. Analistler, daha yumuşak başlık okumasını ve yakın vadeli gevşeme olasılıklarının güçlenmesini yükselişe işaret olarak değerlendirdi.

Bitfinex uzmanları, TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi'nin bu döngüde kripto için çok önemli olduğunu belirtti. ETF akışları ve makro sonuçlar arasındaki yakın ilişki nedeniyle temiz bir veri açıklamasının Bitcoin'in aralık zirvelerini aşarak yeni tüm zamanların yükseğine çıkmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

Nansen'den kıdemli araştırma analisti Jake Kennis, kalıcı enflasyonun politika risklerini oyunda tutacağını ve son zirvelerin hemen altında işlem gören BTC ve ETH için volatilite enjekte edebileceğini ekledi. Geçen ay boyunca hedefli alternatif maruz kalımının yanında stablecoinlere dönen "akıllı para" akışlarını not etti.

Yatırımcılar şimdi muhtemelen bu haftanın ilerleyen saatlerindeki üretici fiyat rakamlarına ve temmuz karışımının eylül hareketine giden yolu anlamlı şekilde değiştirip değiştirmediği konusunda ipuçları için Fed iletişimlerine dönecek.