ABD emeklilik sisteminde Bitcoin dönemi başladı

Amerikan emeklilik sisteminde köklü bir değişim yaşanıyor. Trump yönetiminin imzaladığı yürütme emri, geleneksel yatırım araçlarıyla sınırlı kalan 401(k) planlarını kripto dünyasına açıyor. Bu gelişme, federal kurumları harekete geçirerek emeklilik tasarruflarında yeni bir dönem başlatıyor.

ABD Emeklilik Fonları Kripto Para Çağına Adım Attı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Hazine Bakanlığı ile koordineli çalışarak katılımcı yönlendirmeli emeklilik planlarında alternatif varlıklara erişimi kolaylaştıracak. Emirde belirtildiği üzere, bu kolaylaştırma akredite yatırımcı ve nitelikli alıcı statüsüne ilişkin mevcut düzenlemelerin revizyonunu içerebilir.

Bu yürütme emri, Trump'ın göreve başlamasından bu yana imzaladığı kripto dostu emirlerin en sonuncusu oldu. Daha önce ABD'nin kripto liderliğini teşvik eden ve stratejik Bitcoin rezervi oluşturan emirler, şimdi emeklilik sistemini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Hashdex'in küresel piyasa içgörüleri başkanı Gerry O'Shea, gelişmeyi değerlendirirken Trump yönetiminin yatırımcılara dijital varlık erişimi sağlamaya odaklanmaya devam ettiğini belirtti. O'Shea, 401(k) plan sponsorlarının kripto yatırım danışmanlarıyla uygun maruz kalma seviyeleri hakkında diyalog kurması gerektiğini vurguladı.

Biden yönetimi döneminde Çalışma Bakanlığı, kriptonun aşırı getiri vaadiyle yatırımcıların muhakemesini bulandırabileceği konusunda uyarmıştı. Trump yönetimi altında ise bu temkinli yaklaşım tamamen tersine çevrildi. Artık emeklilik yöneticileri, 401(k) planlarında kriptoyu bir yatırım seçeneği olarak değerlendirebilecek.