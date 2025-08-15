ABD enflasyon verileri kripto para dünyasını sarstı

Ekonomik göstergeler, kripto piyasalarının duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Üretici fiyat endeksinin yıllık yüzde 3,3'lük artışı, ekonomistlerin beklediği yüzde 2,5'lik seviyeyi aştı. Bu gelişme Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığında sınırlı bir gerilemeye yol açtı.

Kripto Dünyası Önümüzdeki Haftaki Verilere Odaklanacak

CoinGlass verilerine göre, 24 saatte toplam 1 milyar doları aşan pozisyon kapatıldı. Bu tasfiyelerin yaklaşık 782 milyon doları long pozisyonlardan oluştu.

En yüksek tekil tasfiye 6,25 milyon dolarlık ETH/USDT pozisyonu oldu. Bu rakam, kripto türev piyasalarındaki kaldıraç riskinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından rekor seviyeden gerilemeye başladı. Ethereum da benzer bir performans sergiledi. Piyasa uzmanları, bu düşüşün arkasında Fed'in para politikasındaki belirsizlik olduğunu belirtiyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre Eylül ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 94'ten yüzde 92'ye geriledi. Bu durum yatırımcıların risk iştahındaki azalmayı yansıtıyor.

Altcoin piyasasında açık pozisyon tutarı rekor 47 milyar dolara ulaşmış durumda. Analistler, bu yüksek kaldıraç seviyesinin volatilite artışında hem yükselişleri hem de düşüşleri büyütebileceği konusunda uyarıyor.

Önümüzdeki hafta açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı, piyasalardaki volatilitenin devam etmesine neden olabilir.