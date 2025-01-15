ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %3 artışa neden oldu - Son Dakika
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Kripto Para

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %3 artışa neden oldu

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %3 artışa neden oldu

ABD'de Joe Biden dönemine ait son enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan veriler sonrasında kripto piyasaları, Trump'ın yaklaşan göreve başlama tarihi ve kripto dostu politikalarıyla canlandı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum'daki artış dikkat çekti.

15.01.2025 17:27
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ABD'de açıklanan enflasyon verileri, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak gerçekleşirken, kripto para piyasaları Donald Trump'ın göreve başlama arifesindeki politikalarıyla hareketlendi. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere, altcoinlerde de gözle görülür artışlar kaydedildi. Trump'ın kripto dostu adımları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Trump'ın Kripto Para Stratejisi Piyasalara Yön Veriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan son enflasyon verileri, kripto para piyasalarında yükseliş rüzgarı estirdi. Açıklanan rakamlara göre 2024 yılının Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış gösterdi.

Piyasaların beklentileriyle uyumlu gelen enflasyon verilerinin yanı sıra, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın kripto para politikalarına ilişkin olumlu beklentiler, kripto para birimlerinde değer artışını tetikledi. Bitcoin, veri açıklanmadan önceki 97.177,41 dolar seviyesinden yüzde 2.33 yükselişle 99.442,00 dolara ulaştı.

Ethereum da bu yükseliş trendine katılarak 3.225,10 dolardan yüzde 1,70 artışla 3.279,98 dolara yükseldi. Altcoinler arasında en dikkat çekici performansı Cardano gösterdi. ADA, yüzde 3,29'luk artışla 1,0175 dolardan 1,051 dolara tırmandı. Solana ise yüzde 2,69 değer kazanarak 189,66 dolardan 194,76 dolara yükseldi.

Diğer önemli kripto paralar da benzer bir seyir izledi. XRP yüzde 1,54 artışla 2,85 dolara, Dogecoin yüzde 1,71 yükselişle 0,367751 dolara ulaştı. Polkadot 6,86 dolara, Polygon 0,464517 dolara ve Litecoin 103,87 dolara yükseldi.

Piyasa analistleri, Trump'ın ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma hedefinin ve Bitcoin'i ulusal rezerv olarak kullanma planının, yatırımcı ilgisini artırdığını dile getirdi. Bu önemli gelişmelerin yanı sıra, bugün saat 20:00'de Haberler.com'un YouTube kanalında özel bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Canlı yayında, ABD'de açıklanan son enflasyon verileri sonrasında kripto para piyasalarında son durum ile Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte kripto piyasalarında beklenen değişiklikler ve bu yeni dönemin getirebileceği olası fırsatlar ve riskler ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Kripto para piyasalarının nabzını tutmak ve uzman analizleriyle donanmak adına bu canlı yayına katılım sağlayabilirsiniz.

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Son Dakika Kripto Para ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %3 artışa neden oldu - Son Dakika

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