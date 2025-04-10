ABD enflasyonu düşerken kripto para piyasaları istikrarını korudu - Son Dakika
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ABD enflasyonu düşerken kripto para piyasaları istikrarını korudu

ABD enflasyonu düşerken kripto para piyasaları istikrarını korudu

ABD enflasyon verileri Mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 ile ekonomistlerin yüzde 2,6 tahmininin altında kalarak art arda ikinci ay düşüş gösterdi. Çekirdek enflasyon dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,8'e gerilerken, Bitcoin ve kripto para piyasaları bu olumlu ekonomik göstergelere rağmen fiyat istikrarını korudu.

10.04.2025 20:36
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Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar vermek üzere yapacağı Mayıs toplantısı öncesinde açıklanan son veriler, ABD ekonomisinde enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret ediyor. İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı rakamlara göre, aylık bazda fiyatlar Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Piyasa uzmanları kripto paraların bu olumlu verilere tepkisiz kalmasını, yatırımcıların ticaret müzakereleri ve tarife değişiklikleri gibi diğer ekonomik gelişmelere odaklanmasıyla açıklıyor.

Enflasyon Endişeleri Azalırken Kripto Piyasası Tepkisiz Kaldı

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdiğini açıkladı. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 2,8'lik artışın altında kaldı. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0,1 düştü, bu da Mayıs 2020'den bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, aylık bazda sadece yüzde 0,1 arttı. Bu artış, tahmin edilen yüzde 0,3'ün ve Şubat ayındaki yüzde 0,2'lik artışın altında gerçekleşti. Yıllık çekirdek TÜFE artışı yaklaşık dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,8'e düştü.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto paralar, TÜFE verilerinin açıklanmasından sonra hafif artış gösterdi. Fakat daha sonra bu yükseliş kısa sürede dağıldı ve fiyatlar açıklama öncesi seviyelere geri döndü. Nansen araştırma analisti Aurelie Barthere, TÜFE verilerinin beklenmeyen bir durum olmadığı sürece kripto piyasasında minimal etki yaratacağını önceden belirtmişti.

ABD hisse senetleri ve vadeli işlemler endeksleri, yumuşak enflasyon verilerine rağmen düştü. S&P 500 yüzde 3 düşerken, S&P vadeli işlemleri, Dow vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri de benzer kayıplar yaşadı.

Başkan Donald Trump'ın yönetimi devam eden ticaret müzakereleri kapsamında Çarşamba günü genel tarifeleri yüzde 10'a düşürdü ve 90 günlük bir duraklama uyguladı. Buna karşın, Çin ithalatına uygulanan tarifeleri yüzde 145'e çıkardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, benzer bir adımla Trump'ın geçici tarife duraklamasına karşılık verdi.

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Son Dakika Kripto Para ABD enflasyonu düşerken kripto para piyasaları istikrarını korudu - Son Dakika

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