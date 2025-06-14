ABD Ethereum ETF'lerinin 19 günlük rekor serisi sona erdi - Son Dakika
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Kripto Para

ABD Ethereum ETF'lerinin 19 günlük rekor serisi sona erdi

ABD Ethereum ETF\'lerinin 19 günlük rekor serisi sona erdi
14.06.2025 13:26
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ABD merkezli spot Ethereum ETF'leri, Temmuz 2024'teki lansmanlarından bu yana en uzun giriş dönemini sona erdirdi. 19 günlük rekor seri 13 Haziran'da 2,1 milyon dolarlık çıkışla kesildi. Seri boyunca toplanan 1,37 milyar dolar, fonların toplam girişinin yüzde 35'ini oluşturuyordu. Ethereum'un fiyatı seri başlangıcındaki seviyenin altında kalması dikkat çekiyor.

Ethereum yatırım fonları piyasasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mayıs ortasından itibaren kesintisiz devam eden giriş trendi sona erdi. Bu gelişme, özellikle 11 Haziran'da 240,3 milyon dolarlık dört ayın en büyük günlük girişini kaydetmesinin ardından gelmesi bakımından dikkat çekici.

Ethereum ETF'lerinde Beklenmeyen Satış Dalgası Başladı

Araştırma şirketi Farside raporuna göre spot Ethereum ETF'lerinin 19 günlük devam eden pozitif giriş serisi rekor kırdı. Bu süreç 16 Mayıs'ta başlamış, ABD Anma Günü nedeniyle 26 Mayıs'taki piyasa kapanışı hariç tutulmuştu.

Seri öncesinde, spot ETH ETF'leri için en uzun giriş dönemi 18 gündü ve bu dönem aralık ayında sona ermişti. O dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferi sonrasında kripto piyasasında gelişen olumlu hava etkili olmuştu.

Kripto analisti ZeroHedge'in 13 Haziran'daki X paylaşımında dikkat çekici bir tespit yer aldı. Rekor ardışık giriş günlerine rağmen Ethereum'un 16 Mayıs'taki 2.620 dolar seviyesinin altında işlem gördüğü belirtildi.

Ethereum yazım sırasında 2.530 dolardan işlem görüyor. Bu durum, giriş trendine rağmen fiyat performansının beklentileri karşılamadığını gösteriyor.

Sektör katılımcılarının büyük çoğunluğu, spot Ethereum ETF'lerinin daha fazla ilgi çekebilmesi için staking özelliğine ihtiyaç duyduğuna inanıyor. BlackRock'ın dijital varlıklar başkanı Robbie Mitchnick, 20 Mart'ta ETF'nin staking olmadan "daha az mükemmel" olduğunu söylemişti.

Bu arada, 13 Haziran'da spor bahis platformu SharpLink Gaming 463 milyon dolara 176.271 Ethereum satın alarak dünyanın en büyük halka açık ETH sahibi haline geldi. Bu kurumsal satın alım, piyasadaki ETF çıkışlarına karşın ilginin devam ettiğini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD Ethereum ETF'lerinin 19 günlük rekor serisi sona erdi - Son Dakika

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