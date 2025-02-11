ABD eyaletlerinde Bitcoin rezerv dönemi başlıyor

Kripto Para

Kuzey Karolina'da teknolojik inovasyonda liderlik hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. HB92 kodlu yasa tasarısı, eyalet hazinesinin nitelikli kripto paralara yatırım yapmasının önünü açmayı hedefliyor. Tasarıda belirlenen 750 milyar dolarlık minimum piyasa değeri kriteri, şu an için yalnızca Bitcoin'i kapsam içine alıyor.

Kuzey Karolina Hazinesi Bitcoin Yatırımına Hazırlanıyor

Yasa tasarısı, Kuzey Karolina'nın teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı amaçlıyor. Eyalet Temsilciler Meclisi Başkanı Destin Hall, Bitcoin yatırımlarının eyalet yatırım fonu için pozitif getiri potansiyeli sunduğunu vurguladı.

Tasarının ortak sponsorları arasında yer alan Temsilciler Stephen Ross, Mark Brody ve Mike Schietzelt, kripto yatırımlarına yönelik düzenlemelerin portföy çeşitlendirmesi açısından önemini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal Bitcoin rezervi" vizyonuyla uyumlu olan girişim, Teksas, Ohio ve Oklahoma gibi eyaletlerin de benzer adımlar atmasını teşvik ediyor. Küresel kripto para piyasasında Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,1 yükselişle 98.351 dolar seviyesinde işlem görüyor.