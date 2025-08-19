ABD fonları Ethereum arzının yüzde 5\'ine ulaştı

Kurumsal yatırımcıların Ethereum piyasasındaki etkisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Verilere göre, Ethereum ETF'leri şu anda 6,3 milyon ETH tutarak toplam arzın yaklaşık yüzde 5,1'ini kontrol ediyor. Bu gelişme, ETF'lerin Ethereum fiyat hareketleri üzerindeki etkisini artırırken piyasa dinamiklerini de önemli ölçüde şekillendiriyor.

Kurumsal ETF'ler 6,3 Milyon ETH Biriktirdi

Bu hafta başında yaşanan 196,6 milyon dolarlık net çıkış, SoSoValue verilerine göre ETF'lerin lansmanından bu yana ikinci en büyük tek günlük çıkış miktarı olarak raporlandı. Bu gelişme, önceki sekiz günlük pozitif seri sona erdirdi.

ETF'lerin önceki performansına bakıldığında, bu araçlar sekiz günlük pozitif seri boyunca kümülatif olarak 3,7 milyar dolar giriş bildirmişti. Haftalık net girişleri geçen hafta 2,85 milyar dolara ulaşmış ve bu miktar bir önceki haftaki 325,8 milyon dolarla karşılaştırıldığında önemli bir artış gösteriyordu.

Ethereum fiyatı da bu gelişmelerden etkilenerek son 24 saatte yüzde 3,46 düşüş gösterdi ve yayım sırasında 4.184 dolardan işlem görüyor. Benzer şekilde, Bitcoin da yüzde 2,36 düşüşle 113.750 dolardan değerlendiriliyor.

Kripto para hazineleri de önemli bir paya sahip olarak Coinbase verilerine göre toplam ETH arzının yüzde 2'sinden fazlasını kontrol ediyor. Bu durum, kurumsal fonların Ethereum ekosistemine olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.