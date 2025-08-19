ABD fonları Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD fonları Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaştı

ABD fonları Ethereum arzının yüzde 5\'ine ulaştı
19.08.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Ethereum ETF'leri ilk kez toplam ETH arzının yüzde 5'ine ulaştı ve 26,7 milyar dolarlık portföy oluşturdu. Pazartesi günü fonlardan 196,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve bu miktar lansmanlarından bu yana ikinci en büyük günlük çıkış olarak kayıtlara geçti. Sekiz günlük pozitif serinin sona ermesi Ethereum fiyatını da etkiledi.

Kurumsal yatırımcıların Ethereum piyasasındaki etkisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Verilere göre, Ethereum ETF'leri şu anda 6,3 milyon ETH tutarak toplam arzın yaklaşık yüzde 5,1'ini kontrol ediyor. Bu gelişme, ETF'lerin Ethereum fiyat hareketleri üzerindeki etkisini artırırken piyasa dinamiklerini de önemli ölçüde şekillendiriyor.

Kurumsal ETF'ler 6,3 Milyon ETH Biriktirdi

Bu hafta başında yaşanan 196,6 milyon dolarlık net çıkış, SoSoValue verilerine göre ETF'lerin lansmanından bu yana ikinci en büyük tek günlük çıkış miktarı olarak raporlandı. Bu gelişme, önceki sekiz günlük pozitif seri sona erdirdi.

ETF'lerin önceki performansına bakıldığında, bu araçlar sekiz günlük pozitif seri boyunca kümülatif olarak 3,7 milyar dolar giriş bildirmişti. Haftalık net girişleri geçen hafta 2,85 milyar dolara ulaşmış ve bu miktar bir önceki haftaki 325,8 milyon dolarla karşılaştırıldığında önemli bir artış gösteriyordu.

Ethereum fiyatı da bu gelişmelerden etkilenerek son 24 saatte yüzde 3,46 düşüş gösterdi ve yayım sırasında 4.184 dolardan işlem görüyor. Benzer şekilde, Bitcoin da yüzde 2,36 düşüşle 113.750 dolardan değerlendiriliyor.

Kripto para hazineleri de önemli bir paya sahip olarak Coinbase verilerine göre toplam ETH arzının yüzde 2'sinden fazlasını kontrol ediyor. Bu durum, kurumsal fonların Ethereum ekosistemine olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD fonları Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Aydın’ çağrısı: Seçimleri yenileyelim Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Adana’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı
Serdar Ali Çelikler’den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 19:23:19. #7.12#
SON DAKİKA: ABD fonları Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.