ABD Hazine Bakanı'ndan dikkat çeken stablecoin açıklaması - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı'ndan dikkat çeken stablecoin açıklaması

ABD Hazine Bakanı\'ndan dikkat çeken stablecoin açıklaması
12.06.2025 17:18
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ABD Hazine Bakanı, yeni yasal düzenlemelerle birlikte stablecoin pazarının 2028'e kadar 2 trilyon doları aşabileceğini ve bunun doları güçlendireceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü Senatoda yaptığı konuşmada önemli bir öngörüde bulundu. Bessent, GENIUS Yasası'nın etkisiyle ABD doları destekli stablecoin pazarının 2028 yılına kadar 2 trilyon dolarlık bir hacmi aşabileceğini ifade etti.

ABD Stablecoin Düzenlemesini Hızlandırıyor

ABD'de stablecoin piyasasına yönelik beklentiler hızla yükseliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Senato Tahsisat Komitesi'ndeki son açıklamaları sektörün gelecek üç yıl içindeki büyüme potansiyeline işaret ediyor. Bessent, dolar destekli stablecoinlerin 2028 yılı bitiminde 2 trilyon dolarlık hacmi geçebileceğini öngörüyor.

Senato'da gerçekleştirilen oturumda konuşan Bessent, hazine bonolarıyla desteklenen stablecoinlere ilişkin yasal düzenlemelerin, doların küresel kullanımını artıracak yeni bir ekosistem oluşturacağını vurguladı. Komitenin GENIUS Yasası kapsamındaki projeksiyonlarını değerlendiren Bakan, 2 trilyon dolarlık hedefin gerçekçi olduğunu, hatta bu rakamın üzerine çıkılmasının mümkün göründüğünü ifade etti.

Stablecoin sektörüne yönelik düzenleyici çerçeve hızla şekilleniyor. Senato'nun günün ilk saatlerinde gerçekleştirdiği oylama, GENIUS Yasası'nı nihai aşamaya taşıdı. Yasalaşması durumunda stablecoin ihraççıları, varlıklarını tamamen dolar ya da eşdeğer likit değerlerle desteklemek zorunda kalacak. Piyasa değeri 50 milyar doları geçen şirketler için yıllık denetim şartı getirilirken, yurtdışı kaynaklı ihraçlara yönelik özel düzenlemeler de yasada yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği düzenleme, doların rezerv para birimi konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Trump, geçtiğimiz aylarda yasayı Ağustos'tan önce onaylamak istediğini açıklamıştı. Bessent, doların tarihsel süreçte birçok kez sorgulandığını ancak her defasında yeni mekanizmalarla konumunu pekiştirdiğini hatırlatarak, stablecoinlerin bu süreçte kritik rol oynayacağını belirtti.

Mevcut durumda dolar bazlı stablecoinler 246,9 milyar dolarlık toplam değere sahip ve bu rakam tüm stablecoin pazarının yüzde 96'sından fazlasını temsil ediyor. Yasal altyapının netleşmesiyle birlikte sektör hareketlendi. Bank of America gibi geleneksel finans devleri kendi dijital para birimlerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, USDC'yi ihraç eden Circle'ın halka arzı büyük ilgi gördü. Şirketin hisseleri ilk işlem gününde yüzde 235 değer kazandı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Hazine Bakanı'ndan dikkat çeken stablecoin açıklaması - Son Dakika

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