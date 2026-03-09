ABD Hazine Bakanlığı kripto karıştırıcılarına yaklaşımını değiştirdi

ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu 32 sayfalık raporda kripto karıştırıcılarının meşru finansal gizlilik amaçlarıyla kullanılabileceğini resmen kabul etti. Bu yaklaşım, kurumun önceki yıllarda uluslararası kripto karıştırıcılarını ağırlıklı olarak kara para aklama faaliyetleriyle ilişkilendiren sert tutumundan belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor. Raporda, yasal kullanıcıların kişisel servetlerini, ticari işlemlerini veya bağış bilgilerini korumak amacıyla halka açık Blockchain ağlarında bu araçlardan yararlanabildiği vurgulandı.

Karıştırıcıların meşru kullanım alanları kabul edilse de Bakanlık, yasa dışı faaliyetlerin hâlâ temel risk unsuru olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Paylaşılan verilere göre Kuzey Kore bağlantılı siber suç aktörleri, 2024 ile 2025 yılları arasında en az 2,8 milyar dolarlık dijital varlık hırsızlığı gerçekleştirdi. Analizler, bu varlıkların izini kaybettirmek amacıyla sıklıkla karıştırıcılardan geçirildiğini ve ardından stablecoin'lere dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

ŞÜPHELİ VARLIKLAR İÇİN YENİ DONDURMA YETKİSİ GÜNDEMDE

Raporda, finansal kuruluşlara şüpheli varlıkları kısa süreli soruşturma süresince geçici olarak dondurma yetkisi verecek özel bir yasal düzenleme çağrısı yapıldı. Bakanlık, özellikle izin verilen ödeme stablecoin'lerini içeren yasa dışı finansmanla mücadelede bu tür bir mekanizmanın önemli katkı sağlayacağını savundu. Ayrıca Kongre'den, merkeziyetsiz finans ekosisteminde hangi aktörlerin hangi riskler kapsamında kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerine tabi tutulacağının netleştirilmesi istendi.

Söz konusu adımlar, ABD yönetiminin kripto gizliliğine bakışında önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bakanlık, federal bir temyiz mahkemesi kararının ardından aylar önce Tornado Cash yaptırımlarını kaldırmıştı. Adalet Bakanlığı da suç kastı olmadan kod yazmanın tek başına kovuşturma gerekçesi olmaması gerektiğine dair daha ılımlı mesajlar vermişti. Yaklaşık yedi haftalık gecikmeyle yayımlanan bu raporun, sektörün gelecekteki yasal çerçevesi üzerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.