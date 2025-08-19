ABD Hazine Bakanlığı yasa dışı kripto faaliyet tespiti için görüş alıyor - Son Dakika
Kripto Para

ABD Hazine Bakanlığı yasa dışı kripto faaliyet tespiti için görüş alıyor

19.08.2025 15:33
ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın GENIUS stablecoin yasasını imzalamasının ardından dijital varlıklardaki yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için kamuoyu görüşü talep ediyor. Yapay zeka ve Blockchain teknolojisi kullanımı değerlendirilecek. Görüşler 17 Ekim'e kadar alınacak. Stablecoinler milyarlarca kişiye dolar erişimi sağlayacak.

Kripto para sektöründe düzenleyici çerçevenin şekillenmesi devam ediyor. Hazine Bakanlığı'nın talebi, finansal kurumların kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerle mücadelede kullanabilecekleri teknolojik çözümleri belirlemeyi hedefliyor. Uygulama programlama ara yüzleri, dijital kimlik doğrulama sistemleri ve Blockchain analiz araçları gibi konularda sektör deneyimi toplanacak.

ABD Kripto Güvenliğinde Yapay Zeka ve Blockchain Devrimini Başlatıyor

GENIUS yasası ile stablecoinlerin ABD doları veya likit varlıklarla tam desteklenmesi zorunlu hale gelirken, 50 milyar dolar üzeri piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetim şartı getirildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında stablecoinlerin dünya çapında milyarlarca insana dolar erişimi sağlayacağını ve ABD Hazine Bonoları talebini artıracağını belirtti. Bakan, bu durumu stablecoin kullanıcıları, ihraççıları ve ABD Hazine Bakanlığı için "kazan-kazan-kazan" durumu olarak tanımladı.

Yasa ayrıca Hazine'ye dijital varlıkları içeren kara para aklama gibi yasadışı faaliyetleri tespit etmek için yenilikçi yöntemleri belirleme konusunda kamuoyu görüşü talep etme talimatını verdi.

Toplanan görüşler analiz edildikten sonra Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi liderliğine sunulacak. Bu süreç sonucunda kural yapım çalışmaları başlatılabilecek.

Bankacılık sektöründen GENIUS yasasının stablecoin ihraççılarının sahiplerine faiz ödemesine karşı zayıf yasakları nedeniyle endişeler geliyor. Bankalar, bu durumun stablecoinleri basit ödeme araçlarından ziyade potansiyel değer saklama ve kredi mekanizmalarına dönüştürebileceğini savunuyor.

TD Cowen analisti Jaret Seiberg, bu endişelerin haklı olduğunu belirterek, tüketicilerin mevduatları stablecoinlere dönüştürmesinin hızlı ve basit olacağını vurguladı.

14:17
