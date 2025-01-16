ABD hukuk bürosu kripto platformu Pump.fun için harekete geçti - Son Dakika
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Kripto Para

ABD hukuk bürosu kripto platformu Pump.fun için harekete geçti

ABD hukuk bürosu kripto platformu Pump.fun için harekete geçti

New York merkezli hukuk firması Burwick, Solana Blockchain ağında faaliyet gösteren memecoin platformu Pump.fun'a karşı yasal işlem başlatıyor. Platform, uygunsuz içeriklere izin verirken yüz milyonlarca dolar gelir elde etmekle suçlanıyor. Anonim kurucu ve şeffaflık eksikliği, platformun hesap verebilirliği konusunda endişeleri artırıyor.

16.01.2025 17:01
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Kripto para dünyasında memecoin piyasasının önemli oyuncularından Pump.fun, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Platformun yatırımcılara karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini öne süren Burwick hukuk bürosu, mağdurları temsil etmek üzere harekete geçti. DefiLlama verilerine göre platform, sadece geçen ay 80,3 milyon dolar gelir elde etti.

Pump.fun Yasal Kıskaca Alınıyor

Hukuk firması Burwick, Pump.fun platformunda yaşanan kayıplardan etkilenen yatırımcıları temsil etmek için harekete geçti.

Platform üzerinde gerçekleşen kendine zarar verme eylemleri, ırkçılık ve antisemitizm gibi uygunsuz içerikler, yasal sürecin temel dayanak noktalarını oluşturuyor.

Pump.fun'ın kazandığı yüz milyonlarca dolarlık gelir, platformun denetlenebilirlik konusundaki eksiklikleriyle birleşince endişeleri artırdı.

Kasım ayında yaşanan olayların ardından canlı yayın özelliğini sonlandıran platform, kripto ekosisteminde tartışmaların odağında yer alıyor.

Blockchain dedektifi olarak tanınan ZachXBT ise farklı bir bakış açısı sundu. ZachXBT'ye göre düşük piyasa değerine memecoinlerde risk alan yatırımcıları "gerçek mağdur" olarak nitelendirmek doğru değil.

Burwick'in kurucu ortağı Max Burwick, memecoinlerin geleneksel kumar tanımının ötesinde, manipülasyona açık spekülatif varlıklar olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para ABD hukuk bürosu kripto platformu Pump.fun için harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD hukuk bürosu kripto platformu Pump.fun için harekete geçti - Son Dakika
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