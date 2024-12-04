ABD hükümeti el konulan FTX varlıklarının yeni adreslere taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD hükümeti el konulan FTX varlıklarının yeni adreslere taşıdı

ABD hükümeti el konulan FTX varlıklarının yeni adreslere taşıdı

ABD hükümeti, çöken kripto para borsası FTX ve aracılık firması Alameda'dan el konulan fonlardan 33,6 milyon dolar değerinde kripto varlığı iki farklı adrese transfer etti. İşlemler arasında 5.024 Ethereum (ETH) ve 13,5 milyon BUSD öne çıkıyor.

04.12.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence verilerine göre ABD hükümeti "FTX Alameda El Konulan Fonlar" etiketli cüzdanlarından "0x9cd" ve "0x9ac" ile başlayan iki farklı adrese transfer gerçekleştirdi. Bu hamle, kripto piyasalarındaki yükseliş trendinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

ABD Hükümetinden 33 Milyon Dolarlık Kripto Hamlesi

ABD hükümetinin gerçekleştirdiği transferler, Ethereum ağının yılbaşından bu yana en yüksek aylık işlem hacmine ulaştığı bir dönemde gerçekleşti. Kasım ayında Ethereum'un zincir üstü hacmi 183,74 milyar dolara yükseldi. Transfer edilen varlıklar arasında AERGO, POWR, AXS, YFI, WBTC, NMR, COMP, SRM ve RLC gibi tokenlar da bulunuyor.

Ethereum fiyatı son bir ayda yüzde 48'lik bir artış kaydetti. Bitcoin'den sonra en yüksek işlem hacmine sahip olan Ethereum son 24 saatte yüzde 0,3 yükselerek 3.643 dolardan işlem görüyor. Bu rakam, bir önceki aya göre önemli bir artışı işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD hükümeti el konulan FTX varlıklarının yeni adreslere taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: ABD hükümeti el konulan FTX varlıklarının yeni adreslere taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.