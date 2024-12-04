ABD hükümeti el konulan FTX varlıklarının yeni adreslere taşıdı

Kripto Para

Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence verilerine göre ABD hükümeti "FTX Alameda El Konulan Fonlar" etiketli cüzdanlarından "0x9cd" ve "0x9ac" ile başlayan iki farklı adrese transfer gerçekleştirdi. Bu hamle, kripto piyasalarındaki yükseliş trendinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

ABD Hükümetinden 33 Milyon Dolarlık Kripto Hamlesi

ABD hükümetinin gerçekleştirdiği transferler, Ethereum ağının yılbaşından bu yana en yüksek aylık işlem hacmine ulaştığı bir dönemde gerçekleşti. Kasım ayında Ethereum'un zincir üstü hacmi 183,74 milyar dolara yükseldi. Transfer edilen varlıklar arasında AERGO, POWR, AXS, YFI, WBTC, NMR, COMP, SRM ve RLC gibi tokenlar da bulunuyor.

Ethereum fiyatı son bir ayda yüzde 48'lik bir artış kaydetti. Bitcoin'den sonra en yüksek işlem hacmine sahip olan Ethereum son 24 saatte yüzde 0,3 yükselerek 3.643 dolardan işlem görüyor. Bu rakam, bir önceki aya göre önemli bir artışı işaret ediyor.