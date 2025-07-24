ABD hükümetinin Bitcoin rezervi açıklandı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD hükümetinin Bitcoin rezervi açıklandı

ABD hükümetinin Bitcoin rezervi açıklandı
24.07.2025 17:56
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Arkham Intelligence, ABD hükümetinin 198 bin Bitcoin tuttuğunu açıkladı. Bu varlıklar 24 milyar dolar değerinde ve yüzde 85 satış iddialarını yalanladı. FOIA belgelerinde sadece federal adalet hizmetlerine görünürken diğer devlet dairelerinin Bitcoin stokları gizli kalmıştı. Bu durum kripto piyasasındaki endişeleri tamamen ortadan kaldırdı.

Kripto para piyasalarında son günlerde dolaşan ABD hükümeti satış söylentileri tamamen asılsız çıktı. Arkham Intelligence'ın detaylı analizi, hükümetin Bitcoin rezervlerinin tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. FOIA (Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası) belgelerinde sadece tek bir kurumun varlıkları görünürken, FBI, Adalet Bakanlığı ve diğer devlet dairelerinin Bitcoin rezervleri hesaba katılmamıştı.

ABD Bitcoin Rezervleriyle Diğer Ülkeleri Geride Bırakıyor

Blockchain analitik firması Arkham Intelligence, Senator Cynthia Lummis'in X (eski adıyla Twitter) platformundaki gönderisine yanıt vererek gerçek rakamları açıkladı. Şirketin bulgularına göre ABD hükümeti yaklaşık 198.000 Bitcoin tutuyor ve bu miktar mevcut fiyatlarla 24 milyar dolara ulaşıyor.

Söylenti, resmi bilgi edinme talebi neticesinde ABD Federal İcra Dairesinin sadece 29 bin Bitcoin tuttuğunu ortaya çıkardıktan sonra dolaşmaya başladı. Bu durum, hükümetin Bitcoin rezervlerinin çoğunluğunu elden çıkardığına dair yaygın spekülasyonlara yol açtı.

Ancak ortaya çıktığı üzere, FOIA rakamları FBI, Adalet Bakanlığı ve ABD Savcılık Ofisleri de dahil olmak üzere diğer resmî kurumların varlıklarını hesaba katmıyordu. Arkham'ın açıklamasına göre bu eksiklik toplam rakamın yanlış anlaşılmasına neden oldu.

Mevcut fiyatlarla ABD hükümetinin 24 milyar dolarlık Bitcoin birikimi, varlıklarını diğer hükümetlerin çok üzerine çıkarıyor. İngiltere hükümeti yaklaşık 7 milyar dolar Bitcoin tutarken, Bhutan yaklaşık 1,3 milyar dolar Bitcoin'e sahip.

Bu miktar aynı zamanda şu anda 37 trilyon doların üzerinde olan ABD ulusal borcunun küçük ama sembolik olarak önemli yüzde 0,065'ini temsil ediyor. Bu miktar borç açığını kapatma açısından önemsiz olsa da Bitcoin'e egemen tutulan dijital varlık olarak kurumsal tanınma ve destek biçimini işaret ediyor.

Yakın zamandaki söylenti şimdi yalanlanmış olsa da gelecekte borcun bir kısmını ele almak veya diğer mali girişimleri finanse etmek için böyle bir satışın gerçekten gerçekleşmesi durumunda ne olabileceğine dair endişeleri artırdı.

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Son Dakika Kripto Para ABD hükümetinin Bitcoin rezervi açıklandı - Son Dakika

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