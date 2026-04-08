ABD-İran ateşkesiyle Bitcoin 72 bin doları aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran ateşkesiyle Bitcoin 72 bin doları aştı

ABD-İran ateşkesiyle Bitcoin 72 bin doları aştı
08.04.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran ile iki haftalık ateşkes ilan etmesi kripto para piyasalarında yükseliş başlattı. Bitcoin 72 bin 700 dolara kadar tırmanırken analistler mevcut rallinin uzun vadeli bir boğa dönemine dönüşmesi için ek koşullar gerektiğini vurguladı.

Başkan Donald Trump'ın İran ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından Bitcoin gün içinde 72 bin 700 dolara yükseldi. Bu seviye, Mart ortasından bu yana kaydedilen en yüksek noktayı temsil etti. Fiyat açıklama sonrasında 71 bin 695 dolar civarında seyretmeye devam ederek 24 saatlik kazancını yüzde 4,3 olarak korudu.

Ethereum (ETH) aynı günde yüzde 6 artışla 2 bin 238 dolara çıkarken XRP yüzde 3,5 yükselerek 1,37 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 6,5 kazanımla 84,81 dolara ulaştı. Genel kripto para piyasası 24 saat içinde yüzde 3,95 değerlendi.

Trump açıklamasında tüm askeri hedeflerin aşıldığını, İran ile uzun vadeli barışa yönelik kalıcı bir anlaşmada önemli mesafe kat edildiğini ve İran'dan 10 maddelik bir öneri alındığını belirtti. İran'ın resmi bildirisine göre Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yeniden sağlanacak. Boğazın kapanması ham petrol fiyatlarında ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi çalkantılara yol açmıştı.

YÜKSELİŞİN DEVAM ETMESİ KOŞULLARA BAĞLI

LVRG Direktörü Nick Ruck, Trump'ın duyurusunun jeopolitik gerginliği hafifleterek risk varlıklarında keskin bir rahatlama rallisi başlattığını ve piyasaların daha düşük petrol fiyatları ile yeniden canlanacak risk iştahını fiyatladığını belirtti. Ancak iki haftalık ateşkesin bu momentumu uzun vadeli bir boğa döngüsüne dönüştürmesi için yeterli olmayabileceğini de ekledi. "Ateşkesin uygulanmasındaki belirsizlikler, olası yeniden tırmanma riskleri veya daha geniş makroekonomik baskılar, risk iştahının tersine dönmesi halinde yukarı yönlü hareketi kısıtlayabilir." dedi.

Zeus Research analisti Dominick John mevcut yükselişi "kısa vadeli likidite atağı" olarak nitelendirdi. Kalıcı kazanımlar için likidite genişlemesi, faiz indirimleri ve yapısal ETF girişlerinin birlikte devreye girmesi gerektiğini belirten analist, faiz baskısı ve jeopolitik risklerin kripto para tarafındaki yükselişi kısıtlamayı sürdürebileceğini aktardı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD-İran ateşkesiyle Bitcoin 72 bin doları aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:49:51. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran ateşkesiyle Bitcoin 72 bin doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.