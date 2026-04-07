ABD-İran gerilimi Ethereum fiyatını baskılıyor

07.04.2026 19:14
Ethereum (ETH), Trump'ın İran'ın barış teklifini reddetmesinin ardından yüzde 3,4 değer kaybederek 2.100 dolar desteğinin altına indi. Fiyatın 2.000 dolar seviyesinin altına düşmesi halinde çift tepe formasyonu teyit edilecek, 1,41 milyar dolarlık long tasfiyesi tetiklenebilecek.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kabul etmeksizin gelen barış teklifini reddetti. Küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sini karşılayan bu suyolunun kapalı kalması hem enerji piyasalarını hem küresel risk iştahını baskı altında tutuyor.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte yatırımcılar kripto para piyasalarından olduğu gibi altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli liman varlıklarından da çekildi. Japonya'nın Nikkei 225, Hong Kong'un Hang Seng ve Şanghay Kompozit endeksleri aynı dönemde ya yatay seyretti ya da geriledi.

ETHEREUM'DA SATIŞ DALGASINI DERİNLEŞTİ

Ethereum'un 2.040 dolar seviyesine inmesi halinde yaklaşık 1,41 milyar dolarlık long pozisyon tasfiyeye maruz kalabilir.

Ethereum, 4 saatlik grafikte çift tepe formasyonu oluşturuyor. Formasyonun boyun çizgisi yaklaşık 2.017 dolar seviyesinde bulunuyor. 2.000 dolar desteğinin kırılması hem çift tepeyi teyit edecek hem de fiyat hedefini 1.900 doların altına taşıyacak.

Teknik göstergeler de baskıyı destekliyor. Aroon Up ve Down çizgileri sert şekilde aşağı dönerken MACD çizgileri ayı kesişimine yaklaşıyor. 2.000 dolar seviyesi şu an için hem formasyon teyidi hem de olası tasfiye açısından belirleyici eşiği oluşturuyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:32:51.
