ABD, İran yaptırımları kapsamında ilk kez kripto borsalarını kara listeye aldı

Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptığı açıklamada Zedcex ve Zedxion adlı borsaların ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan IRGC'ye fon aktardığını duyurdu. OFAC ayrıca İranlı finansör Babak Morteza Zanjani'yi de listeye aldı. Bakanlık, Zanjani'nin hapisten çıkışının ardından IRGC bağlantılı projeleri finanse ettiğini iddia ediyor.

BORSALARIN İŞLEM HACMİ 94 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre Zedcex, Ağustos 2022'deki kuruluşundan bu yana 94 milyar doları aşan işlem gerçekleştirdi. Her iki borsa da IRGC bağlantılı taraflarla yüksek hacimli fon transferleri yapmakla suçlanıyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hazine, İran halkının sırtından geçinen yozlaşmış elitleri ve İran ağlarını hedef almaya devam edecektir. Bu kapsamda rejimin yaptırımlardan kaçmak ve siber suç operasyonlarını finanse etmek için dijital varlıkları kullanma girişimleri de yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Blockchain istihbarat firması TRM Labs'ın bu ay yayımladığı rapora göre iki borsa, 2023'ten bu yana IRGC bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık fon işledi. Bu miktar, borsaların toplam işlem hacminin yüzde 56'sına karşılık geliyor. Raporun detaylarına göre işlemlerin büyük çoğunluğu Tron ağındaki Tether (USDT) üzerinden gerçekleştirildi.