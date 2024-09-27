ABD Kongresi Binance yöneticisi için harekete geçti

Kripto Para

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'da tutuklanması, uluslararası bir krize dönüşüyor. ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi, eski IRS ajanı olan Gambaryan'ın serbest bırakılması için bir karar tasarısını onayladı. Bu gelişme, kripto para dünyasındaki regülasyon tartışmalarını uluslararası diplomasi arenasına taşırken, ABD-Nijerya ilişkilerinde de yeni bir gerilim noktası oluşturuyor.

ABD İle Nijerya Arasında Gerilim Artıyor

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Nijerya'da tutulan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılması için bir karar tasarısını kabul etti. Eski ABD İç Gelir Servisi (IRS) yetkilisi ve Binance'in finansal suçlarla mücadele biriminin başı olan Gambaryan, Şubat ayından bu yana Nijerya'da tutuklu bulunuyor. Sağlık durumunun kötüye gittiği belirtilen Gambaryan'ın durumu, ABD-Nijerya ilişkilerinde yeni bir gerilim noktası oluşturuyor.

Gambaryan, Şubat ayında Nijerya'ya giriş yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı. Nijerya hükümeti, Binance'i ülkede yasa dışı işlem kârları elde etmekle yargılıyor. Gambaryan ile birlikte tutuklanan diğer Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla ise 22 Mart'ta gözaltından kaçmayı başarmıştı.

Gambaryan'ın ailesi, sağlık durumunun hızla kötüleştiğini bildiriyor. Aile üyeleri, Gambaryan'ın fıtık, zatürre gibi sağlık sorunları yaşadığını ve "çoğunlukla yatağa bağımlı" olduğunu belirtiyor.

Cumhuriyetçi Temsilciler Rich McCormick ve French Hill tarafından Temmuz ayında sunulan H.Res. 1348 sayılı karar tasarısı, Salı günü yapılan oturumda sesli oylama ile kabul edildi. Tasarı, Nijerya hükümetinden Gambaryan'ı serbest bırakmasını ve "kısıtlama olmaksızın tıbbi bakım" sağlamasını talep ediyor.

McCormick, oturumda yaptığı konuşmada "ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Gambaryan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için tüm mevcut varlıkları ve yolları kullanmasını ve resmen Gambaryan'ın 'haksız yere alıkonulduğunu' ilan etmesini istiyoruz." dedi. McCormick ayrıca "Tigran acı çekiyor, evde onu bekleyen eşi ve iki küçük çocuğundan bahsetmiyorum bile. Bu, bir Amerikan vatandaşının, özellikle de bölgede müttefikimiz ve ortağımız olması gereken bir ülkenin gözaltında tutulmasının kabul edilemez bir yolu." diye ekledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Gregory Meeks, ABD hükümetinin Gambaryan'ın serbest bırakılması için Nijerya hükümetiyle iletişim kurduğunu, ancak ülkenin henüz yanıt vermemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Meeks "Dışişleri Bakanlığı'nın Bay Gambaryan'ın davasıyla tam olarak ilgilendiğini ve süreçlerine göre gerçekleri değerlendirdiklerini biliyorum. Ancak bu süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, Nijerya hükümetine baskı yapmaya devam etmeliyiz." diyerek karar tasarısına desteğini ifade etti.

Karar tasarısının bir sonraki aşamada Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor. Bu gelişme, kripto para borsası Binance'in uluslararası faaliyetleri ve düzenleyici kurumlarla ilişkileri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, ABD'nin vatandaşlarını koruma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Binance, son yıllarda küresel regülasyon baskılarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Şirket, çeşitli ülkelerde para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele ediyor. Bu durum, kripto para ekosisteminin uluslararası hukuk ve diplomasi alanlarında yarattığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Gambaryan vakası, Blockchain teknolojisi ve kripto paraların yarattığı yasal belirsizliklerin uluslararası ilişkileri nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Bu olay, ülkelerin kripto para düzenlemeleri konusunda iş birliği yapma ihtiyacını da vurguluyor.