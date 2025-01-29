ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor

ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor

Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlıkları düzenleme yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Coinbase davasına destek için İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'ne 29 sayfalık mahkeme uzman görüşü sunan Lummis, SEC'in eski Başkanı Gary Gensler dönemindeki politikaların Amerikan karşıtı olduğunu ve Kongre'nin yetkilerini ihlal ettiğini belirtti.

29.01.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında düzenleme tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Senatör Lummis'in mahkemeye sunduğu mütalaa raporu, SEC'in Biden yönetimi altında izlediği sert yaklaşımı mercek altına aldı. Rapor, SEC'in Howey testini ve yatırım sözleşmelerini yeniden yorumlayarak, kripto platformlarından gizli tuttuğu yorumlarla uyum talep etmesini eleştirdi.

Senatörden SEC Politikalarına Ağır Eleştiri

SEC'in kripto sektörüne yönelik yaklaşımı Donald Trump yönetiminde değişikliğe uğrayacak. Başkan Trump'ın kripto dostu Paul Atkins'i SEC başkanlığına getirme kararı, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Senato Bankacılık Komitesi'nin dijital varlıklar panelini yönetecek olan Lummis, düzenleme yetkisinin Kongre'de olması gerektiğini vurguladı. Kongre'nin yasama gücü ve araştırma fonksiyonlarıyla, federal hükümetin, dijital varlık tüketicilerinin ve endüstrinin çıkarlarını gözetecek bir düzenleyici çerçeve oluşturmak için daha donanımlı olduğunu belirtti.

İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nin, SEC'in Coinbase'e karşı açtığı dava ile ajansın yetkisini netleştirme şansı bulunuyor. Lummis, ülke genelinde SEC'in menkul kıymetler yasalarının aşırı yorumuna dayanan davaların beklemede olduğunu hatırlatarak, mahkemenin müdahalesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:40:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Kongresi ile SEC arasındaki kripto para yetki savaşı kızışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.