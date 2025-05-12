ABD kripto ETF'leri 4 haftalık giriş dalgasıyla tüm zamanların rekoruna ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD kripto ETF'leri 4 haftalık giriş dalgasıyla tüm zamanların rekoruna ulaştı

ABD kripto ETF\'leri 4 haftalık giriş dalgasıyla tüm zamanların rekoruna ulaştı

ABD'deki kripto ETF'leri tarihi bir rekor kırarak toplam 62,9 milyar dolarlık net giriş sağladı. Küresel kripto fonlarındaki toplam varlıklar 169 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Bitcoin haftalık 867 milyon dolar giriş ile öne çıkarken, BlackRock 8,1 milyar dolar ile sektör toplamını aştı.

12.05.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para yatırım ürünleri son dört haftada toplam 6,3 milyar dolar değerinde güçlü para girişi yaşadı. Bu gelişme ABD kripto ETF'lerinin piyasaya çıkışından bu yana 62,9 milyar dolar ile yeni bir rekor kırmasını sağladı. Küresel kripto fonlarındaki toplam varlıklar 169 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveden yalnızca yüzde 2,5 uzaklıkta bulunuyor.

Küresel Kripto Fonları Tarihi Zirveye Koşarken Bitcoin Liderliği Koruyor

ABD merkezli kripto para borsa yatırım fonları (ETF), ocak ayındaki lansmanlarından bu yana kümülatif net girişlerde yeni bir zirveye ulaştı. Küresel kripto fonlarındaki toplam yönetim altındaki varlıklar (AUM) ise tarihi rekor seviyelerine yaklaştı.

Kripto para yatırım ürünleri geçtiğimiz hafta da sağlıklı girişler görmeye devam ederek 882 milyon dolar çekti ve küresel kripto fonları tüm zamanların en yüksek varlık seviyelerine yaklaştı. Sektör verilerine göre, küresel kripto borsa yatırım ürünleri (BYÜ) son dört haftada 6,3 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu rakam, yılbaşından bugüne (YTD) gerçekleşen toplam girişlerin yüzde 93'ünü oluşturuyor.

Yılbaşından bugüne toplam girişler 6,7 milyar dolara ulaşarak, Şubat ayı başlarında kaydedilen 7,3 milyar dolarlık rekoru yakalamaya çok yaklaştı. Güçlü yatırımcı talebiyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) kripto ETF'leri, Ocak 2024'teki lansmanlarından bu yana kümülatif net girişlerde 62,9 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve Şubat ayında belirlenen 61,6 milyar dolarlık önceki zirveyi aştı. Bu veriler, 12 Mayıs tarihli bir fon akışları güncellemesinde paylaşıldı.

Kesintisiz devam eden giriş serisi, küresel kripto fonlarındaki toplam yönetim altındaki varlıkları (AUM) 169 milyar dolara taşıdı. Bu rakam, Ocak ayının son haftasında görülen 173,3 milyar dolarlık tarihi rekorun sadece yüzde 2,5 altında bulunuyor.

Ancak, son 882 milyon dolarlık giriş, Mayıs ayının ilk haftasında görülen 2 milyar dolar ve Nisan ayının son haftasında kaydedilen 3,4 milyar dolarlık akışlara kıyasla dikkate değer bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta 867 milyon dolarlık girişle hakimiyetini sürdürürken, yılbaşından bugüne girişler 6,6 milyar dolara, yönetim altındaki varlıklar ise 146 milyar dolara yükseldi. Ethereum yatırım ürünlerine girişler daha mütevazı kalarak 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşti ve AUM 12 milyar dolara ulaştı. Altcoinler arasında en büyük kazanan, geçtiğimiz hafta 11,7 milyon dolarlık giriş gören Sui BYÜ'leri oldu. Geçtiğimiz hafta çıkış gören tek altcoin ise Solana oldu.

Verilere göre, kripto fon girişleri bir kez daha büyük ölçüde BlackRock'ın iShares ürünlerinde yoğunlaştı ve bu ürünler geçtiğimiz hafta 1 milyar dolarlık giriş gördü. Yılbaşından bugüne BlackRock, 8,1 milyar dolarlık giriş çekerek sektörün toplam 6,7 milyar dolarlık girişini önemli ölçüde aştı. Grayscale ve Bitwise geçtiğimiz hafta sırasıyla 168 milyon dolar ve 27 milyon dolar kaybederek çıkış görmeye devam etti. Fidelity ve ARK ise önceki negatif eğilimleri tersine çevirerek sırasıyla 62 milyon dolar ve 46 milyon dolar giriş bildirdi.

Kripto BYÜ sektöründeki süregelen boğa eğilimi, kripto para piyasalarındaki bir ralliyle aynı zamana denk geldi. Bitcoin, 8 Mayıs'ta Ocak ayından bu yana ilk kez 100.000 doları geri kazandı. Büyüyen yatırımcı duyarlılığıyla birlikte, toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon dolara yükseldi. Bu rakam, piyasa verilerine göre Aralık 2024 ortasında kaydedilen 3,9 trilyon dolarlık tarihi zirvenin yüzde 11 altında.

Bir analist, "Fiyatlardaki ve girişlerdeki keskin artışın, küresel M2 para arzındaki artış, ABD'deki stagflasyon riskleri ve birçok ABD eyaletinin Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak onaylaması gibi bir dizi faktörün birleşiminden kaynaklandığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD kripto ETF'leri 4 haftalık giriş dalgasıyla tüm zamanların rekoruna ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
08:44
Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında fiyatlar ortaya çıktı, sosyal medya karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 22:36:38. #7.12#
SON DAKİKA: ABD kripto ETF'leri 4 haftalık giriş dalgasıyla tüm zamanların rekoruna ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.