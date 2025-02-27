ABD kripto para piyasalarını rahatlatacak düzenleme için harekete geçti

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ABD Temsilciler Meclisi, kripto para yatırımcılarını ve aracı kurumlarını yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Meclis Komitesi, kripto aracı kurumlarının işlemleri İç Gelir Servisi'ne bildirme zorunluluğunu kaldırmayı öngören yasa teklifini 26'ya karşı 16 oyla onayladı. Bu düzenleme, 2027'de yürürlüğe girecek olan ve özellikle merkeziyetsiz borsalardaki işlemleri de kapsayan mevcut katı raporlama yükümlülüklerini iptal etmeyi amaçlıyor.

Kripto İşlemlerinde Vergi Bildirimi Zorunluluğu Kaldırılıyor

ABD'de kripto para ekosistemini yakından ilgilendiren önemli bir yasama girişimi gündemde. Temsilciler Meclisi, kripto para aracı kurumlarının gerçekleştirdikleri işlemleri İç Gelir Servisi'ne (IRS) bildirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir yasa teklifini masaya yatırdı.

Söz konusu teklif, kripto para aracı kurumlarının özellikle merkeziyetsiz borsalardaki işlemlerini de kapsayan genişletilmiş raporlama yükümlülüklerini iptal etmeyi amaçlıyor. Bu düzenleme, geçtiğimiz 5 Aralık tarihinde onaylanmış ve 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanmıştı.

Düzenlemenin iptalini savunanların başında gelen DeFi Eğitim Fonu'nun CEO'su Miller Whitehouse-Levine, mevcut kuralın "anayasaya aykırı" olduğunu ileri sürerek, Amerikan vatandaşlarının işlem yapma özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen oylamada söz konusu düzenleme teklifini 26'ya karşı 16 oyla kabul etti. Teklifin bundan sonraki rotası, Temsilciler Meclisi'nin tamamında oylanması olacak. Meclisten geçmesi halinde Senato'ya iletilecek olan teklif, burada da onay alırsa Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Komite Başkanı Jason Smith, mevcut düzenlemenin Amerika'nın dijital varlık sektöründeki öncü konumunu riske atabileceğine dikkat çekti. Smith, "Bu düzenleme yalnızca adaletsiz değil, aynı zamanda uygulanabilirlikten uzak" diyerek, kripto para aracı kurumlarının gereken bilgileri toplayamayacağı bir sistemin varlığına işaret etti.

Smith ayrıca, 2021 yılında Kongre'nin IRS'ye verdiği yetkilerin genişletilmesiyle dijital cüzdan sağlayıcılarının gereksiz şekilde düzenlenmesinin sadece yabancı kripto şirketlerine yarar sağladığını öne sürdü. Bu durumun, kripto para varlığına sahip her dört Amerikalıdan birini olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD'de kripto para destekçisi yüzlerce adayın Kongre'de görev alması ve Cumhuriyetçi Parti'nin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi, ülkenin finansal yenilikçilik alanında tarihinin en destekleyici hükümeti olabileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi.

Bu gelişmeler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Şubat ayında kripto firmalarına karşı açtığı davaların sonlandırılması gibi sektör açısından olumlu gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor.