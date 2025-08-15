ABD kripto para yasasına Wall Street'ten itiraz geldi - Son Dakika
ABD kripto para yasasına Wall Street'ten itiraz geldi

15.08.2025 16:28
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankacılık dernekleri, Başkan Donald Trump'ın imzaladığı GENIUS yasasında kritik güvenlik açığı bulduklarını duyurdu. Amerikan Bankacılık Birliği liderliğindeki 52 finansal kuruluş, stablecoin faiz yasağının kolayca atlatılabileceğini ve bunun tehlikeli mevduat kaçışına yol açabileceğini uyardı.

American Bankers Association'ın öncülük ettiği kapsamlı bir çalışma sonucunda, stablecoin düzenlemesinin beklenmedik riskler içerdiği iddia edildi. 52 finansal kuruluşun ortak hareket etmesi, sektörün bu konudaki endişelerinin büyüklüğünü gösteriyor. Özellikle kripto para sektörünün hızla büyümesi, geleneksel bankacılık sisteminin temellerini sarsabilecek gelişmelere yol açıyor. Coinbase hukuk müşaviri ise bankacılık lobisini rekabet düşmanlığıyla suçladı.

ABD Bankaları GENIUS Yasasında Kritik Güvenlik Uyarısında Bulundu

Senato Bankacılık Komitesi liderliğine gönderilen mektupta, bankacılık dernekleri GENIUS yasasının stablecoin ihraççılarına uygulanan faiz yasağının yetersiz olduğunu vurguladı. Yasanın mevcut hali ile kripto para borsaları, aracı kurumlar ve diğer bağlı kuruluşların bu kısıtlamaları kolayca atlatabilecekleri iddia edildi.

Bu durumun en büyük riski, stablecoinlerin basit bir ödeme aracı olmaktan çıkarak değer saklama araçlarına dönüşmesi olarak gösteriliyor. Bankacılık derneklerinin açıklamasında, "Bankalar mevduatları kredilere dönüştürerek ekonomiyi güçlendirir; mevduatlar getiri peşinde stablecoinlere aktığında, kredi yaratımı zarar görür." denildi.

Coinbase'in baş hukuk müşaviri Paul Grewal ise bankacılık sektörünün bu yaklaşımını X (eski adıyla Twitter) platformunda sert bir dille eleştirdi. Grewal, "376 Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekili sizin rekabetten kaçınma çabanızı reddetti. Bir Başkan da öyle yaptı. Artık devam etme zamanı" açıklamasında bulundu.

Bank Policy Institute, Financial Services Forum ve diğer grupların da yakın zamanda benzer endişeleri dile getirmesi, konunun sektör genelinde ne kadar ciddi görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu kuruluşlar, potansiyel mevduat likiditesi ve kredi risklerinin ekonomi genelinde olumsuz etkiler yaratacağını uyarıyor.

