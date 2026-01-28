ABD kripto uzmanlığını Kongre'ye taşıyacak - Son Dakika
Kripto Para

ABD kripto uzmanlığını Kongre'ye taşıyacak

ABD kripto uzmanlığını Kongre'ye taşıyacak
28.01.2026 10:35
Coinbase ve a16z tarafından finanse edilen kâr amacı gütmeyen kuruluş American Innovation Project (AIP), yeni mezun üniversite öğrencilerinin ABD Kongresi'nde yasa yapıcılarla birlikte çalışmasını sağlayacak bir burs programı başlattı.

ABD'de kripto sektörünü düzenleyecek kapsamlı yasa çalışmalarının hız kazandığı dönemde AIP, teknoloji alanında uzman kadroların Kongre'ye kazandırılması amacıyla önemli bir adım attı. Program, yeni üniversite mezunlarını veya 2026 baharında mezun olacak öğrencileri hedefliyor.

KONGRE'YE TEKNİK DESTEK

AIP İcra Direktörü Allie Page, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Politika yapıcılar bugün Amerika'nın teknolojik liderliğini onlarca yıl boyunca şekillendirecek kararlar alıyor. Bu sistemlerin ve teknolojilerin nasıl çalıştığını yakından bilen kadrolara sahip olmaları kritik öneme sahip." dedi.

Program kapsamında bursiyerler, 2026 baharında kripto, yapay zekâ, biyoteknoloji ve savunma teknolojileri gibi gelişen alanlara odaklanan çok haftalık sanal bir eğitimden geçecek. Ardından Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ve Tarım Komitesi'ndeki her iki partiden kongre ofislerinde bir yıl sürecek uygulamalı stajlarına başlayacaklar. Bursiyerlere maaş ödenecek ve programın tüm masrafları AIP tarafından karşılanacak.

Washington'da kripto düzenlemesi konusunda yoğun çalışmalar sürüyor. Geçen yıl Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, Tarım Komitesi ve ardından Meclis'in tamamı, Demokratlardan da destek gören Clarity Act'i onayladı. Yasa, kripto sektörünün düzenleyici denetimini ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında paylaştırmayı öngörüyor. Senato tarafında ise piyasa yapısı mevzuatı Senato Tarım Komitesi'nde oylamaya hazırlanırken, Senato Bankacılık Komitesi görüşmeleri yeniden planlamak durumunda kaldı.

AIP, Ağustos ayında kuruldu ve kripto ile yapay zekâ gibi hızla gelişen teknolojiler konusunda ABD'li politika yapıcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Kuruluşun destekçileri arasında Kraken, Coinbase, National Cryptocurrency Association, Paradigm, Solana Policy Institute ve Digital Currency Group (DCG) yer alıyor. AIP, Cedar Innovation Foundation'dan tohum yatırımı ve DCG'den 1 milyon dolar fon aldı.

Kripto Para

