ABD\'li senatörden Bitmain soruşturmasına siyasi boyut sorusu

Warren, perşembe günü Lutnick'e ilettiği mektupta Bitmain ile ilgili belge ve iletişimleri istedi. Kasım 2024'te başlatılan ve "Operation Red Sunset" adıyla bilinen soruşturma, İç Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülüyor. Soruşturma, şirketin ASIC makinelerinin uzaktan casusluk amacıyla erişime açılıp açılamayacağını ve ABD elektrik şebekesini sekteye uğratmak için kullanılıp kullanılamayacağını sorguluyor.

Soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı ve mevcut durumunun belirsizliğini koruduğu bildiriliyor. Bu tür ulusal güvenlik incelemelerinin, kamuoyuna açıklanmadan ya da hukuki işlem başlatılmadan yıllarca sürebildiği belirtiliyor.

TRUMP AİLESİ BAĞLANTISI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Bitmain'e yönelik incelemeler yalnızca bu soruşturmayla sınırlı değil. Önceki dönemde şirkete ait sevkiyatlar durdurulmuş, bağlantılı bir Çinli çip firması ise yaptırım uygulanan Huawei ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturmayla karşılaşmıştı. 2024'te yapılan federal bir değerlendirme de Bitmain makinelerinin bir ABD askeri üssü yakınında kullanıldığını tespit ederek "ciddi ulusal güvenlik endişeleri" taşıdığı sonucuna varmıştı.

Warren'ın mektubu, Bitmain ile Trump ailesi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri arasındaki iletişimlerin ayrıntılarını da kapsıyor. Mektupta ayrıca ulusal güvenlik kararlarının siyasi etkiden korunması için hangi adımların atıldığı soruluyor. Bitmain cihazları, Eric Trump ve Donald Trump Jr.'ın yatırımcı olduğu American Bitcoin tarafından da kullanılıyor. Şirket, 2025'te 314 milyon dolarlık bir anlaşmayla Bitmain'den 16.000 cihaz satın almayı kabul etmişti.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Bitmain, ABD'deki ilk ASIC üretim tesisini açmaya hazırlanıyor. Çip üretiminin 2026 başında başlaması, yıl sonunda ise kapasiteye ulaşması planlanıyor.