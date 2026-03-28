ABD'li senatörden Bitmain soruşturmasına siyasi boyut sorusu

28.03.2026 18:51
ABD'li senatör Elizabeth Warren, Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e gönderdiği mektupta dünyanın en büyük Bitcoin madencilik ekipmanı üreticisi Çinli Bitmain'e yönelik federal soruşturmanın ayrıntılarını talep etti.

Warren, perşembe günü Lutnick'e ilettiği mektupta Bitmain ile ilgili belge ve iletişimleri istedi. Kasım 2024'te başlatılan ve "Operation Red Sunset" adıyla bilinen soruşturma, İç Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülüyor. Soruşturma, şirketin ASIC makinelerinin uzaktan casusluk amacıyla erişime açılıp açılamayacağını ve ABD elektrik şebekesini sekteye uğratmak için kullanılıp kullanılamayacağını sorguluyor.

Soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı ve mevcut durumunun belirsizliğini koruduğu bildiriliyor. Bu tür ulusal güvenlik incelemelerinin, kamuoyuna açıklanmadan ya da hukuki işlem başlatılmadan yıllarca sürebildiği belirtiliyor.

TRUMP AİLESİ BAĞLANTISI DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Bitmain'e yönelik incelemeler yalnızca bu soruşturmayla sınırlı değil. Önceki dönemde şirkete ait sevkiyatlar durdurulmuş, bağlantılı bir Çinli çip firması ise yaptırım uygulanan Huawei ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturmayla karşılaşmıştı. 2024'te yapılan federal bir değerlendirme de Bitmain makinelerinin bir ABD askeri üssü yakınında kullanıldığını tespit ederek "ciddi ulusal güvenlik endişeleri" taşıdığı sonucuna varmıştı.

Warren'ın mektubu, Bitmain ile Trump ailesi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri arasındaki iletişimlerin ayrıntılarını da kapsıyor. Mektupta ayrıca ulusal güvenlik kararlarının siyasi etkiden korunması için hangi adımların atıldığı soruluyor. Bitmain cihazları, Eric Trump ve Donald Trump Jr.'ın yatırımcı olduğu American Bitcoin tarafından da kullanılıyor. Şirket, 2025'te 314 milyon dolarlık bir anlaşmayla Bitmain'den 16.000 cihaz satın almayı kabul etmişti.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Bitmain, ABD'deki ilk ASIC üretim tesisini açmaya hazırlanıyor. Çip üretiminin 2026 başında başlaması, yıl sonunda ise kapasiteye ulaşması planlanıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi Hepsi tek bir sevda için 55 metrekarelik bayrak yaptırdı, 31 bin kilometre gezdi! Hepsi tek bir sevda için
Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir Dr. Ekrem Teymur: Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in yeni teknoloji üssü olabilir

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
