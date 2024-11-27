ABD mahkemesinden kripto para karıştırıcısı Tornado Cash kararı

Kripto Para

Kripto para dünyasında önemli bir hukuki emsal oluşturan davada, Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nin üç hakimli heyeti, OFAC'ın (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) Kongre tarafından tanımlanan yetkisini aşarak Tornado Cash'i yaptırım listesine aldığını belirledi. Gelişme, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme Kararını Hukuka Aykırı Buldu

ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos 2022'de Tornado Cash'i Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla ilişkilendirerek yaptırım listesine eklemişti. Bu uygulamaya karşı Tornado Cash kullanıcısı Joseph Van Loon ve beş davacı, platformun bir yazılım olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme kararında, Tornado Cash'in değiştirilemez akıllı sözleşmelerinin yabancı bir ülke vatandaşının veya kuruluşun mülkü olmadığı vurgulandı. Ayrıca platform, OFAC'ın yaptırımlarına rağmen internet bağlantısı olan herkes tarafından erişilebilir durumda kaldı.

Karar sonrası TORN tokenı 3,6 dolardan 35 dolara yükseldi. Coinbase'in baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, kararı "kripto için tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi. Consensys'in kıdemli danışmanı Bill Hughes ise Yüksek Mahkeme'nin bu kararı tersine çevirmesinin düşük bir olasılık olduğunu belirtti.