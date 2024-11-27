ABD mahkemesinden kripto para karıştırıcısı Tornado Cash kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD mahkemesinden kripto para karıştırıcısı Tornado Cash kararı

ABD mahkemesinden kripto para karıştırıcısı Tornado Cash kararı

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Hazine Bakanlığı'nın kripto para karıştırıcısı Tornado Cash'e uyguladığı yaptırımları hukuksuz buldu. Mahkeme, yazılım kodlarının 'mülk' olarak değerlendirilemeyeceğine ve bu nedenle yaptırım kapsamına giremeyeceğine karar verdi. Karar sonrası Tornado Cash'in tokenı TORN, yüzde 870 değer kazandı.

27.11.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasında önemli bir hukuki emsal oluşturan davada, Beşinci Bölge Temyiz Mahkemesi'nin üç hakimli heyeti, OFAC'ın (ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) Kongre tarafından tanımlanan yetkisini aşarak Tornado Cash'i yaptırım listesine aldığını belirledi. Gelişme, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Mahkeme Kararını Hukuka Aykırı Buldu

ABD Hazine Bakanlığı, Ağustos 2022'de Tornado Cash'i Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla ilişkilendirerek yaptırım listesine eklemişti. Bu uygulamaya karşı Tornado Cash kullanıcısı Joseph Van Loon ve beş davacı, platformun bir yazılım olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme kararında, Tornado Cash'in değiştirilemez akıllı sözleşmelerinin yabancı bir ülke vatandaşının veya kuruluşun mülkü olmadığı vurgulandı. Ayrıca platform, OFAC'ın yaptırımlarına rağmen internet bağlantısı olan herkes tarafından erişilebilir durumda kaldı.

Karar sonrası TORN tokenı 3,6 dolardan 35 dolara yükseldi. Coinbase'in baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, kararı "kripto için tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi. Consensys'in kıdemli danışmanı Bill Hughes ise Yüksek Mahkeme'nin bu kararı tersine çevirmesinin düşük bir olasılık olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD mahkemesinden kripto para karıştırıcısı Tornado Cash kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD mahkemesinden kripto para karıştırıcısı Tornado Cash kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.