ABD merkezli dev şirket kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı - Son Dakika
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Kripto Para

ABD merkezli dev şirket kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı

ABD merkezli dev şirket kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı

ABD'nin büyük perakende zinciri Sheetz, Flexa ortaklığı ile 750 mağazasında kripto para kabul etmeye başladı. Bu hamle, Bitcoin ve USDC gibi kripto varlıkların kullanımını genişleterek alışveriş deneyimini dönüştürüyor ve kripto para ödeme seçeneklerinin perakende sektöründe yaygınlaşmasını sağlıyor.

03.11.2024 22:33
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Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen perakende zinciri Sheetz, kripto ödeme sağlayıcısı Flexa ile güçlerini birleştirerek, tüketicilere 750'den fazla mağazada kripto para ile ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu yenilikçi adım, müşterilere Bitcoin, Ethereum gibi popüler kripto paralarla yanı sıra popüler stablecoin USDC ile ödeme olanağı tanıyor ve perakende sektöründe dijital ödeme yöntemlerinin benimsenmesinde önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

Mağazalarda Kripto Para ile Ödeme Dönemi Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli perakende sektörünün köklü kuruluşlarından Sheetz, müşterilerine yönelik yeni bir ödeme seçeneğini daha devreye aldı. Dijital ödeme çözümleri sunan Flexa ile süregelen iş ortaklığını genişleten şirket, ABD genelindeki 750'yi aşkın mağazasında kripto para ile ödeme imkanı sunmaya başladı.

Sheetz tarafından yapılan açıklamaya göre müşteriler başta USDC olmak üzere çeşitli stablecoinlerle ödemelerini gerçekleştirebilecek. Flexa'nın kurucu ortağı Trevor Filter, stablecoin kullanımına yönelik talebin giderek arttığını vurgulayarak, "Sheetz ile iş birliğimiz sayesinde müşterilerin güvenli ve hızlı ödeme yapabilmelerinden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

1952'de kurulan ve bir aile şirketi olan Sheetz, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Virginia, Batı Virginia, Ohio, Michigan ve Maryland'de hizmet veriyor. Bu gelişmeyle birlikte şirket, ABD'de kripto para ödemelerini kabul eden ilk büyük perakende zincirlerinden biri oldu. Müşteriler artık Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve USDC gibi kripto varlıklarla Flexa üzerinden ödeme yapabilecek.

Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in "State of Crypto 2024" başlıklı raporuna göre özellikle Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde kripto para kullanımı yükseliş gösteriyor. Rapor, ABD genelinde 40 milyon kişinin kripto para sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Sheetz'in pazarlama ve tedarik zincirinden sorumlu başkan yardımcısı Ryan Sheetz, "Dijital para ödemelerini mağazalarımızda sunmaktan ve müşterilerimizin stablecoinlere olan ilgisini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirketin kripto para alanındaki ilk adımı 28 Mayıs 2021'de atılmıştı. O tarihte Flexa iş birliğiyle Bitcoin ödemelerini kabul eden ilk outlet mağazalarını hizmete açan Sheetz, bu uygulamayı hem mağaza içi alışverişlerde hem de benzin istasyonlarında hayata geçirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD merkezli dev şirket kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı - Son Dakika

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