ABD merkezli kripto paralar ulusal rezervde yerini alacak - Son Dakika
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Kripto Para

ABD merkezli kripto paralar ulusal rezervde yerini alacak

ABD merkezli kripto paralar ulusal rezervde yerini alacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın SOL, XRP ve USDC gibi Amerika merkezli kripto paraları içeren ulusal rezerv kurma planı kripto dünyasında heyecan yarattı. New York Post'un haberine göre Trump, bu varlıkların kurucularıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Yeni politikalar, bankacılık sektörünün kripto ile etkileşimine izin verecek düzenlemeleri de kapsıyor.

16.01.2025 16:08
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Kripto sektörü önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Trump yönetiminin Washington'a dönüşüyle birlikte kripto ile ilgili başkanlık kararnameleri gündemde yer alıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın ayrılacağını açıklaması ve David Sacks'in 'Yapay Zeka ve Kripto' Başkanı olarak atanması, yeni dönemin işaretlerini veriyor.

Trump SOL ve XRP ile Ulusal Kripto Rezervi Hazırlığında

Trump yönetiminin kripto politikalarındaki öncelikli hedefi, ABD merkezli kripto para varlıklarını desteklenmesi olacak. Bu kapsamda Solana (SOL), XRP ve USDC gibi Amerika merkezli projelere stratejik önem verilecek. Yeni dönemde bankaların kripto varlıklarla etkileşimine izin veren düzenlemeler uygulanacak.

Trump'ın seçim vaatleri arasında Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'in cezasının hafifletilmesi ve SAB 121'in yürürlükten kaldırılması da yer alıyor. Göreve başlama töreni öncesinde düzenlenecek Kripto Balosu'na Coinbase, Solana ve MicroStrategy gibi sektörün önde gelen isimleri sponsor oldu.

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Son Dakika Kripto Para ABD merkezli kripto paralar ulusal rezervde yerini alacak - Son Dakika

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