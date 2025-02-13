ABD\'nin Bitcoin rezerv analizinde çarpıcı tahmin

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. VanEck'in 20 eyalet düzeyindeki Bitcoin rezerv tasarısını kapsayan araştırması, yasalaşmaları halinde bu girişimlerin önemli bir talep yaratabileceğini gösteriyor. Bu gelişme, Başkan Trump'ın ulusal dijital varlık stoğu planlarıyla eşzamanlı ilerliyor.

Eyalet Bitcoin Rezervleri 23 Milyar Dolara Ulaşabilir

ABD'de eyalet düzeyindeki Bitcoin rezerv planları somut adımlara dönüşüyor. Tekas, Pennsylvania ve Ohio'nun öncülük ettiği bu girişim, diğer eyaletleri de harekete geçiriyor.

Arizona Senato Maliye Komitesi, kamu fonlarının Bitcoin yatırımına izin veren tasarıyı onayladı. Tasarı şu anda Senato Kurallar Komitesinde değerlendiriliyor. Colorado, Utah ve Louisiana halihazırda eyalet ödemelerinde kripto para kabul ediyor.

VanEck'in araştırmasına göre, 2022'nin dördüncü çeyreği ile 2024'ün dördüncü çeyreği arasında hükümetler, büyük ölçüde suç kaynaklı el koymalardan rezervlerine yaklaşık 377.000 BTC ekledi.

Federal düzeyde Trump yönetimi, stablecoinleri de kapsayan dijital varlıklar için düzenleyici çerçeve geliştiriyor. Beyaz Saray kripto yetkilisi David Sacks, Bitcoin'i "mükemmel bir değer saklama aracı" olarak nitelendirdi.

VanEck'in Senatör Cynthia Lummis'in 2024 BITCOIN Yasası'na dayanan projeksiyonları, ABD'nin 2029'a kadar 1 milyon BTC edinmesi durumunda, rezervin 2049 yılında ulusal borcun yüzde 35'ini dengeleyebileceğini öngörüyor.