ABD\'nin elinde tuttuğu milyarlarca dolarlık Bitcoin artık rezervde duracak

Kripto Para

ABD hükümetinin kripto para dünyasındaki en önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen bu karar, Trump'ın geçen hafta sonu duyurduğu "kripto stratejik rezervi" planının hemen hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Kararname sadece Bitcoin için bir rezerv oluşturulmasını değil aynı zamanda diğer kripto varlıklar için ayrı bir stok kurulmasını da içeriyor. Bu hamle, ABD'nin dijital varlıklara yönelik stratejisinde belirgin bir değişimi işaret ediyor. Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Sorumlusu David Sacks, rezervin vergi mükelleflerine hiçbir maliyet yüklemeyeceğini vurguladı.

Bitcoin Dışındaki Kripto Varlıklar Ayrı Rezervde Toplanacak

Başkan Trump'ın perşembe gecesi imzaladığı kararname, ABD hükümetinin kripto para piyasasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Rezervin finansmanı, federal hükümetin cezai veya medeni varlık müsadere işlemlerinde ele geçirdiği Bitcoin'lerden sağlanacak.

Bitcoin Treasuries verilerine göre ABD hükümeti, şu anki piyasa fiyatıyla yaklaşık 17 milyar dolar değerinde 198.109 BTC'yi kontrolünde bulunduruyor. Sacks, ABD'nin rezerve yatırılan hiçbir Bitcoin'i satmayacağını ve bunları "dijital Fort Knox" benzeri bir değer saklama aracı olarak tutacağını açıkladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Amerikalı vergi mükelleflerine ilave maliyetleri olmadan ek Bitcoin edinmek için bütçe-nötr stratejiler geliştirme yetkisine sahip olacak. Kararname ayrıca, cezai veya medeni davalarda haczedilen Bitcoin dışındaki dijital varlıklardan oluşan bir ABD kripto varlık rezervi oluşturuyor.

Cuma öğleden sonra Washington'da birkaç üst düzey kripto lideri Trump tarafından düzenlenen bir dijital varlık zirvesine katılacak.

Başkan Trump geçen pazar, XRP, Solana SOL ve Cardana'yı içeren bir ABD kripto stratejik rezervi planlarını açıklamıştı. Sektördeki birçok kişi, BTC ve ETH'de görülen geliştirici faaliyeti ve merkeziyetsizlikten yoksun oldukları gerekçesiyle XRP ve ADA'nın dahil edilmesini eleştirdi.