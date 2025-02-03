ABD'nin gümrük vergisi kararı kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD'nin gümrük vergisi kararı kripto para piyasasını sarstı

ABD\'nin gümrük vergisi kararı kripto para piyasasını sarstı

Başkan Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi getirildi. Kanada'nın enerji sektörüne tanınan yüzde 10'luk özel istisna, ülkenin olası misilleme hamleleriyle anlam kaybetti. Kripto para piyasaları bu gelişmeye sert tepki gösterdi.

03.02.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetiminin Salı günü yürürlüğe girecek gümrük vergisi kararı, küresel ticaret dengesini derinden etkileyecek sonuçlar doğurabilir. Beyaz Saray'ın uyuşturucu ticaretini gerekçe göstererek aldığı bu karar, özellikle Kanada'nın enerji ihracatına yönelik olası misilleme hamleleriyle Bitcoin (BTC) madencilik sektörünü tehdit ediyor.

Trump'ın Ticaret Hamlesi Bitcoin Madenciliğini Tehdit Ediyor

Başkan Trump'ın kararnamesi, mevcut ticari gerginliği daha da tırmandırdı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin çok sayıda Amerikan ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da ülkesinin 'B Planını' devreye sokacağını belirtti. Bu plan, gümrük vergisi ve gümrük dışı önlemleri kapsıyor. Sheinbaum ayrıca Beyaz Saray'ın Meksika hükümetinin uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yaptığı iddiasını sert bir dille reddetti.

Bitcoin madencilik şirketi Luxor'un verilerine göre küresel hashrate'in yüzde 36'sını oluşturan ABD'deki Bitcoin madenciliği faaliyetleri, Kanada'nın olası enerji ihracatı kısıtlamalarından ciddi şekilde etkilenebilir. Bu gelişme sonrasında kripto para piyasası büyük bir satış baskısına uğradı. Son 24 saat içinde başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto para birimleri değer kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin gümrük vergisi kararı kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:58:51. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin gümrük vergisi kararı kripto para piyasasını sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.