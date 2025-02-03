ABD\'nin gümrük vergisi kararı kripto para piyasasını sarstı

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Trump yönetiminin Salı günü yürürlüğe girecek gümrük vergisi kararı, küresel ticaret dengesini derinden etkileyecek sonuçlar doğurabilir. Beyaz Saray'ın uyuşturucu ticaretini gerekçe göstererek aldığı bu karar, özellikle Kanada'nın enerji ihracatına yönelik olası misilleme hamleleriyle Bitcoin (BTC) madencilik sektörünü tehdit ediyor.

Trump'ın Ticaret Hamlesi Bitcoin Madenciliğini Tehdit Ediyor

Başkan Trump'ın kararnamesi, mevcut ticari gerginliği daha da tırmandırdı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin çok sayıda Amerikan ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da ülkesinin 'B Planını' devreye sokacağını belirtti. Bu plan, gümrük vergisi ve gümrük dışı önlemleri kapsıyor. Sheinbaum ayrıca Beyaz Saray'ın Meksika hükümetinin uyuşturucu kartelleriyle iş birliği yaptığı iddiasını sert bir dille reddetti.

Bitcoin madencilik şirketi Luxor'un verilerine göre küresel hashrate'in yüzde 36'sını oluşturan ABD'deki Bitcoin madenciliği faaliyetleri, Kanada'nın olası enerji ihracatı kısıtlamalarından ciddi şekilde etkilenebilir. Bu gelişme sonrasında kripto para piyasası büyük bir satış baskısına uğradı. Son 24 saat içinde başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere tüm kripto para birimleri değer kaybetti.