ABD\'nin ilk spot Polkadot ETF\'i Nasdaq\'ta işleme açıldı

06.03.2026 22:26
Spot kripto para yatırım ürünlerine yönelik artan ilgiyle birlikte varlık yönetim şirketi 21Shares, ABD'nin ilk spot Polkadot borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürdü. TDOT koduyla Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan fon, başlangıç aşamasında 11 milyon dolarlık tohum yatırımıyla yatırımcılara sunuldu.

Altcoin tabanlı yatırım ürünlerinin çeşitlenmesiyle birlikte hayata geçirilen TDOT ETF'i, yatırımcılara Polkadot'un fiyat hareketlerine doğrudan dijital varlığı satın alma ve saklama gereği olmadan erişim imkânı tanıyor. Fonun yönetim ücreti oranı yüzde 0,30 olarak açıklandı.

Polkadot, farklı Blockchain ağlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamayı hedefleyen yeni nesil bir altyapı platformu olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler, Polkadot'un sunduğu güvenlik ve ölçeklenebilirlik olanaklarından yararlanarak kendi bağımsız projelerini bu ekosistem üzerinde hayata geçirebiliyor. Platformun yerel tokeni DOT, yaklaşık 1,47 dolar seviyesinden işlem görürken, Polkadot ağının toplam piyasa değeri 1,7 milyar dolar civarında bulunuyor.

ALTCOİN FONLARINA YÖNELİK KURUMSAL İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin yakaladığı başarının ardından varlık yönetim şirketleri, yatırımcı talebini karşılamak amacıyla farklı altcoin projelerine yönelmeye devam ediyor. ABD'de kripto varlıklara yönelik daha ılımlı bir düzenleyici çerçeve beklentisi, bu eğilimi destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

Bu kapsamda 21Shares, Bitcoin dışındaki XRP, Solana, Sui ve Dogecoin gibi varlıkların fiyatını takip eden çeşitli borsa yatırım fonlarını da yatırımcılara sunuyor. Şirketin yönetimi altındaki 174 milyon dolarlık varlığa sahip XRP ETF'i, en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen spot Sui ETF'i ise kısa sürede 12,5 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda.

Kripto Para, Son Dakika

