ABD'nin kaderini kripto şirketleri belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD'nin kaderini kripto şirketleri belirleyecek

ABD\'nin kaderini kripto şirketleri belirleyecek

5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yaklaştıkça adaylar arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. ABD'nin gelecek dört yılını oylayacağı bu seçimlerde ABD'nin kaderini kripto şirketleri tayin edecek.

22.08.2024 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Public Citizen'ın son raporu, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine kripto para firmalarının yaptığı büyük mali katkıları gözler önüne seriyor. Toplamda 119 milyon dolarlık bağışla, kripto endüstrisi ABD'nin geleceğini belirliyor.

Kripto Ekosistemi 2024 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerini Şekillendiriyor

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi büyük bağışlar ve siyasi çekişmelere sahne oluyor. Public Citizen tarafından hazırlanan son rapor kripto para şirketlerinin 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerindeki artan etkisini gözler önüne serdi. Rapora göre kripto sektörü temsilcileri, çeşitli siyasi eylem komitelerine (PAC) toplam 119 milyon dolar bağışta bulundu.

Hazırlanan rapor bu yılki ABD seçimlerinde kullanılan 248 milyon dolarlık kurumsal fonun neredeyse yarısının Coinbase ve Ripple gibi önde gelen kripto para şirketlerinden geldiğini gösteriyor. Public Citizen raporuna göre kripto yanlısı Fairshake isimli PAC, 108 milyon dolarlık fon aldı. Bu fonun büyük kısmı Coinbase, Ripple ve Gemini'nin kurucu ortakları ile Coinbase CEO'su Brian Armstrong gibi sektör liderlerinden sağlandı.

Raporda Fairshake'in elde ettiği kurumsal desteğin, 2010 yılındaki Citizens United kararından bu yana görülen en dikkat çekici örneklerden biri olduğu vurgulandı. Bu destek sayesinde Fairshake, ABD Senatosu'na Cumhuriyetçi adayları seçmeye odaklanan bir diğer PAC'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Fairshake ve bağlı kuruluşları Defend American Jobs ile Protect Progress PAC'ler, kripto dostu adayları destekleyerek ön seçimlerde etkili oldu. Public Citizen'ın verilerine göre gerçekleşen ön seçimlerdeki 42 yarışın 36'sını kripto yanlısı PAC'lerin desteklediği adaylar kazandı.

Bu gelişmeler kripto para endüstrisinin, ABD siyasetindeki artan etkisini ve ABD'nin geleceğini şekillendirme potansiyelini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin kaderini kripto şirketleri belirleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin kaderini kripto şirketleri belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement