ABD'nin kripto devi Coinbase piyasa değerinde rekor kırdı - Son Dakika
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ABD'nin kripto devi Coinbase piyasa değerinde rekor kırdı

ABD\'nin kripto devi Coinbase piyasa değerinde rekor kırdı
15.07.2025 16:06  Güncelleme: 16:03
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Coinbase hisseleri Bitcoin'in 123.000 dolar rekoruna paralel olarak yükselişe geçti. ABD'nin en büyük kripto borsası 100 milyar dolar piyasa değerini ilk kez aştı. Hisseler pazartesi günü yüzde 1,8 artışla 394,01 dolar seviyesinde kapandı. Uzmanlar şirket için trilyon dolarlık gelecek hedefleri öngörüyor.

Kripto piyasalarındaki güçlü yükseliş dalgası, sektörün önde gelen şirketlerini de yukarı taşımaya devam ediyor. Coinbase'in bu başarısı, şirketin S&P 500 endeksine dahil edilmesinin ardından gelirken, işlem dışı gelir kaynaklarının da güçlenmesi etkili oldu. Bernstein analistleri, şirketi "kripto finansal hizmetlerinin Amazon'u" olarak nitelendirerek fiyat hedefini 510 dolara yükseltti.

Coinbase hisseleri Bitcoin'le Birlikte Tarihi Zirveye Çıktı

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 123.000 dolar seviyesine ulaşması, kripto sektörünün en büyük oyuncularından Coinbase için tarihi bir günün başlangıcı oldu. Şirketin hisseleri pazartesi günü yüzde 1,8 artışla 394,01 dolar seviyesinde kapanarak, Nisan 2021'deki halka arzdan bu yana kaydedilen en yüksek kapanış seviyesini belirledi.

Yahoo Finance verilerine göre günün kapanış fiyatıyla birlikte Coinbase'in piyasa değeri yaklaşık 100,36 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, kripto borsasının piyasa değeri için tarihi bir ilk olma özelliği taşıyor. Hisseler gün içinde 398,50 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Coinbase hisseleri son bir ayda yüzde 50 artış gösterdi. Bu performansın arkasında Circle Internet Group'un (CRCL) son derece başarılı halka arzı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olumlu düzenleyici gelişmeler bulunuyor.

COIN hisseleri 19 Mayıs'ta S&P 500 endeksine eklenmişti. Benchmark endeksinde yer alan ilk saf kripto şirketi olarak, analistler COIN'in yükselişini destekliyor. Bernstein yakın zamanda fiyat hedefini 510 dolara yükselterek şirketi "kripto finansal hizmetlerinin Amazon'u" olarak tanımladı.

Bitwise CIO Matt Hougan daha önce Coinbase'in gelecekte 1 trilyon dolarlık bir şirket olabileceğini öngörmüştü. Hougan, 13 Mayıs'ta X'teki bir gönderisinde "100 milyar doların altında değerlenen ve bir gün 1+ trilyon dolarlık bir şirket olma şansı en yüksek olan bir şirket seçin" diyerek Coinbase'i örnek göstermişti.

Coinbase'in işlem dışı geliri geçen yıl boyunca istikrarlı şekilde yükseldi ve ilk çeyrekte 772 milyon dolara ulaştı. Geçen hafta şirket, sosyal medya etkinliğini genişletmek amacıyla takma adlı poster AlexOnchain'i işe aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto devi Coinbase piyasa değerinde rekor kırdı - Son Dakika

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